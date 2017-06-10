自由談》政治主震還沒來

執政一年了，流年不利的小英政府依舊陷在泥淖之中，無力自拔。勞基法修正餘震盪漾，一波強過一波，感覺強震不斷，但主震顯然還未出現，卻已經震得小英政府幾乎要崩塌了。

台北美國商會的重砲轟擊，威力強大，但其實相同的意見早已見諸媒體，發聲者包括工商團體、企業界、地方政府首長、甚至執政黨的同志，但是一句「剛修法不能現在就改」、不能只聽企業界的話等，就企圖擋住善意的建言。這是只有以高級知識份子自居、遠離民間社會的老派官僚組成的執政團隊才有的心態；馬英九如此，想不到小英政府也差不了多少。

勞基法以工廠生產線作業型態為規範對象，種種規定皆以工作成效的量化為標準，因此制定出僵化、毫無彈性的規定。但是，這一部勞動法規忘了傳統製造業之外還有服務業、知識創新產業、研究機構與媒體等，都需要彈性與自由調整，卻全部被綁在一起，產業的發展怎麼會有未來？

小英滿意度低迷，勞基法之類的爭議其實是果而不是因，症狀跟馬英九政府一樣，都是拔擢學者與官僚系統老人，而且幾乎被財政幫把持。學者重視理論甚於實務，經常具有不食人間煙火的決策思維；官僚則重視一板一眼的執行細節，缺乏創新與彈性；財政幫講求財政紀律，對國家資金的運用很難有創投般的突破性作法。

這個老牛拖車般的行政團隊加上溫吞不決的主子，搭配一干文青啦啦隊，期待會有什麼大改革，突破台灣的困境與挑戰，真的是想太多了。不過，想太多有時是人民的小確幸，一旦到了連想都不敢想的地步，執政者想要挽回民心恐怕就來不及了。（蘇多）