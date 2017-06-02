自由廣場》荒謬的科學證據

◎ 李俊億

冤案不檢討，如何期待不再發生？今年三月十四日，司改國是會議第一分組諮詢政府鑑定單位代表「如何提升科學證據品質避免冤案」，會中驚見代表法務部鑑定單位之主管，竟是江國慶冤死案中科學證據鑑定人之一。不禁恍然大悟，為何在國內無法檢討冤案？檢討冤案才能避免冤案，然而，要期待鑑定單位自我檢討是違反人性，尤其鑑定主管為當事人更是禁忌，法務部身為鑑識與法醫單位之主管卻毫無作為，不知如何期待避免冤案？只能靠國是會議提案，真是無奈。

依據江國慶案空軍作戰司令部判決書敘述：「據法務部調查局對被告所做鑑定測謊報告，發覺其涉有重嫌乃鎖定之。」又依監察院九十九年五月十四日糾正文顯示，江國慶被關禁閉並陸續遭遇非法取證情事，均在其未通過測謊與法醫鑑定書發文日期（民國八十五年九月三十日）之後發生，此更顯示科學證據在此冤死案所扮演的關鍵角色。另再審無罪判決書敘述：「本件由原國防部軍法局委託鑑驗，渠等均參與當時嫌犯精液部分之鑑驗，渠時係採取衛生紙中『含有血跡斑跡處』來鑑驗，而『ＳＭ試劑精斑檢查法』是用來初篩精液斑跡，『抗人血紅素血清免疫沉降反應試驗法』則是用來確認精液斑跡…。」此敘述顯示，當時之鑑定單位係以驗血試劑檢驗精液，因「抗人血紅素血清免疫沉降反應試驗法」係用來鑑定血跡是否為人血之檢驗方法，而非精液之鑑定方法。又法醫報告在無刀傷下研判凶器為「刀刃狀鈍狀異物」，這些荒謬的科學證據，竟是國家級鑑識與法醫單位所提出，顯示提升科學證據之品質是不能等了。

鑑定單位在司改國是會議中提出每年鑑驗數千個案件，真令人擔憂其鑑定品質。政府若不重視鞏固犯罪證據的上游基礎工作，只好把資源浪費在下游的來回訴訟上。司改國是會議雖有不被看好之聲音，但第一分組仍抱有一絲希望，提出「提升科學證據品質避免冤案」之「天燈」藥方，期待「偽科學」在「天燈」照射下不復存在。（作者為台大法醫所教授）