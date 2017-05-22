自由廣場》「台灣國民黨」元年

◎ 邱智淵

國民黨黨主席選舉，前副總統吳敦義先生以過半數的得票勝選。這場選舉代表了「中國國民黨」「台灣化」、「民主化」元年開始，蛻變為真正的本土政黨，外界將不能再用「外來政黨」來攻擊國民黨。

一、這場選舉可以說是國民黨第一次在「完全在野」情形下所展開的「民主選舉」。首先，由於沒有了政府的資源以及過去黨產的挹注，這是國民黨第一次不能以黨政資源恣意揮霍或資助特定人選的選舉。六位候選人必須靠自身實力真槍實彈競選，脫穎而出者當然有資格被稱為「戰將」！

二、過去如黃復興黨部與海外黨部選票所發揮的關鍵力量，在此次參選者眾中完全被稀釋後，候選人必須靠自己的人脈與資源走遍台灣，向一般黨員爭取選票。這種一步一腳印的選票，不僅拉近了黨主席與黨員、百姓的關係，也讓過去高高在上的國民黨主席走入凡間，真正了解台灣的問題。

三、由於沒有黨政資源，必須真正走入民間，此次參選者更能了解國民黨下台的原因，也更能真正明白黨的缺失與劣勢何在。這次選舉可說是真正的把「中國國民黨」蛻變為「台灣國民黨」，成為道地的民主政黨。

四、吳敦義是第一位真正由基層出身、由普選當選的國民黨黨主席。解嚴前的國民黨主席人選，秉於「黨政一體」原則，都是「大老」拔擢選任，即使馬英九也曾以準普選的方式選上主席，但是他得力於國民黨內許多特殊黨政資源，加上馬先生並非出身基層，與一般黨員有所隔閡，不容易完全接觸、了解台灣民眾的心聲。

五、黨員對黨的向心力，因為這次選舉而提高，希望國民黨重新執政的意念，也讓黨的氣勢逐步上升。這正是國民黨在接受普選洗禮後的重大收穫，並踏上「台灣化」與「民主化」時光列車。

民進黨雖然知道吳敦義的本事，但似乎沒有人真正正視這次選舉代表了「台灣又在改變」的趨勢，也甚少人注意到這次主席選舉代表了「國民黨民進黨化」！相對於民進黨已在「國民黨化」，如果蔡總統不能正視自己的領導危機與執政困境，國民黨「班師回朝」會逐步成真！

（作者為國民黨員，前國大代表）

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◎ 詹明憲

我是國民黨失聯黨員，但是對於吳敦義當選黨主席，倒是興起了一絲期望。

最主要的是，吳敦義在選前說了段：「你假如想被統，你今天就可以實現啊！你就到褔州去住、你就回上海去住，你就被統了啊！你何必拖累二千三百萬同胞！」引發洪秀柱陣營抨擊。但持平而論，這才是我這「前黨員」在民間聽到的真實心聲。吳敦義敢講出這樣的話（雖然後來又「轉彎」），恐怕是國民黨主席選舉有史以來第一人。如果吳敦義真能「反統」到底，我相信會抓到不少中間選票。

第二點，吳敦義勝選後，中國共產黨那邊發了封賀電，習近平一開頭就用「值此你當選中國國民黨主席之際」，這個「你」字，還真的是大哥對小弟的口吻！不過，吳敦義回電倒是不卑不亢，而且一看就是先挑「一個中國，各自表述」來講。比起馬英九，有種多了！

吳敦義其實站在一個很好的起跑點上，因為明年底的縣市長選舉，國民黨席次增加的機會遠遠大於減少的機會（因為現在已經夠少了）。而且主席這位置，很方便的就能卡掉朱立倫，黨內應無對手。若有能力說服中共，讓「一個中國，各自表述」成真，則以「華獨」搶「台獨」的票，我看民進黨有苦頭吃！

（作者任職金融業，新北市民）