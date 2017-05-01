自由廣場》與美國Uber司機聊天

◎ 蕭文婷

從華府杜勒斯機場搭Uber回家，司機是個白人，可能不到三十歲。他說運氣不錯，先前載客人到機場，在等候區等半個小時我就叫車，不然有時等很久都沒回程生意。每趟收入Uber公司抽約三成，不同城市計價方式不同，司機收入以個人方式繳稅，因為司機非Uber公司雇員（雙方是合約關係），所以Uber沒有提供醫療保險，油錢及保養都得司機自行負責。這年輕人說，扣掉這些，入袋的錢遠比Uber網站上列的少。兼差賺外快可以，當全職工作就不行了！只是他現在正待業中（between jobs），沒辦法。

他話鋒一轉，說「可否問你來自哪裡」（這是台灣人不大熟悉的文化差異，在美國問人族裔是不大禮貌的），我用一貫方式回答：「我來自台灣，台灣不是中國。（I am originally from Taiwan, which is NOT China.）」他立刻說：「我知道，台灣是個民主國家。（Taiwan is a democracy.）」 一個年輕白人對台灣的第一印象是民主國家，你覺得如何？

他接著問中國統治台灣多久？我告訴他中國並沒有真的統治過台灣。馬關條約後台灣成為日本殖民地，直到二戰後中國國民黨逃往台灣，經過台版大屠殺（Holocaust，這是讓外國人了解二二八最有效的用詞），直到八○年代台灣逐漸民主化。

他接著問台灣人口組成，是否有很多日本後裔？我告訴他因為日本對台灣的建設，多數本地人雖無日本血統，但對日本都頗有好感。

他又問到台灣的語言。我告訴他除了官方語言北京話外，還有台灣話、客家話、原住民語，只是國民黨統治時，母語被打成方言；我順便提及台灣人的原住民血統屬南島民族，司機聽得很有興趣，又問了一些問題。

下車前他告訴我，他女友是在美國生的中國裔，會北京話，女友姨丈是台灣裔，有次他們去阿姨家拜訪，顯然姨丈跟小孩講台灣話，因為女友什麼都聽不懂，所以他十分好奇台灣跟中國的差別。

我很高興因為搭Uber，多讓一個外國人了解台灣。台灣出國旅遊的人很多，希望人人都可把握機會做國民外交。

（作者為醫師，美國台僑）