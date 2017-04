自由廣場》與美國Uber司機聊天

◎ 蕭文婷

從華府杜勒斯機場搭Uber回家,司機是個白人,可能不到三十歲。他說運氣不錯,先前載客人到機場,在等候區等半個小時我就叫車,不然有時等很久都沒回程生意。每趟收入Uber公司抽約三成,不同城市計價方式不同,司機收入以個人方式繳稅,因為司機非Uber公司雇員(雙方是合約關係),所以Uber沒有提供醫療保險,油錢及保養都得司機自行負責。這年輕人說,扣掉這些,入袋的錢遠比Uber網站上列的少。兼差賺外快可以,當全職工作就不行了!只是他現在正待業中(between jobs),沒辦法。

他話鋒一轉,說「可否問你來自哪裡」(這是台灣人不大熟悉的文化差異,在美國問人族裔是不大禮貌的),我用一貫方式回答:「我來自台灣,台灣不是中國。(I am originally from Taiwan, which is NOT China.)」他立刻說:「我知道,台灣是個民主國家。(Taiwan is a democracy.)」 一個年輕白人對台灣的第一印象是民主國家,你覺得如何?

他接著問中國統治台灣多久?我告訴他中國並沒有真的統治過台灣。馬關條約後台灣成為日本殖民地,直到二戰後中國國民黨逃往台灣,經過台版大屠殺(Holocaust,這是讓外國人了解二二八最有效的用詞),直到八○年代台灣逐漸民主化。

他接著問台灣人口組成,是否有很多日本後裔?我告訴他因為日本對台灣的建設,多數本地人雖無日本血統,但對日本都頗有好感。

他又問到台灣的語言。我告訴他除了官方語言北京話外,還有台灣話、客家話、原住民語,只是國民黨統治時,母語被打成方言;我順便提及台灣人的原住民血統屬南島民族,司機聽得很有興趣,又問了一些問題。

下車前他告訴我,他女友是在美國生的中國裔,會北京話,女友姨丈是台灣裔,有次他們去阿姨家拜訪,顯然姨丈跟小孩講台灣話,因為女友什麼都聽不懂,所以他十分好奇台灣跟中國的差別。

我很高興因為搭Uber,多讓一個外國人了解台灣。台灣出國旅遊的人很多,希望人人都可把握機會做國民外交。

(作者為醫師,美國台僑)