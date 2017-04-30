自由廣場》藥引和馬前卒

談習近平已被設計成川普的棋子

◎ 陳國雄

從地緣政治的角度來看，美中關係與美台關係當然無法等量齊觀。儘管如此，台灣的戰略份量也不容美國將台灣推給中國，台、美、中三邊關係雖不等邊，卻存在著必須維持穩定的平衡關係。

路透專訪蔡英文總統，提問是否期待與川普總統進一步對話，蔡總統回答：「我們當然期待在重要的時刻、在關鍵的事情上面，我們能夠有機會跟美國政府有更直接的溝通，也不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話，但這可能要看整個情勢的需求跟美國政府在處理這個區域的事務上面的考量。」當天下午，路透就放大「蔡總統不排除跟川普總統通電話」的報導。

半天之後，路透駐美記者也專訪川普總統，針對川、蔡是否可能再通話的問題，川普說：「瞧！我的問題是和習主席建立了非常好的私人關係。我真的覺得他在運用他的權力，盡其所能地在一個大局勢中幫助我們，所以我不想現在給他製造困難。」他也稱讚習近平「是個很棒的領導人，我不想做任何事來妨礙他，所以我當然想先跟他談話」。川普雖然沒有直接排除和蔡總統再通電話，但在口頭上的確給了習近平很大的面子，接下來就看習近平在行動上要如何回報了。

顯然，這是很刻意的操作，在當前朝鮮半島的情勢中，習近平已被設計為川普的棋子，必須賣力施壓北韓，如果沒有盡其所能地兌現川普要求的目標，那麼習近平這個「很棒的領導人」，可能會瞬間變成「很糟糕的癟三」，以後川普也不會「想先跟他談話」了，反而主動打電話給蔡總統，答應出售F-35也說不定，這是習近平所承受的壓力。

川普善用媒體，在整個專訪劇本中，蔡英文總統被利用為「藥引」，習近平成為川普的「馬前卒」，川普大贏家，這是地緣政治的戲碼，豈是吳敦義的「熱臉貼人家」那般白癡。難道蔡總統要回答「不願意和川普總統通話」嗎？

（作者專研國家安全戰略，台中市民）