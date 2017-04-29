自由廣場》誰來搶救女作家？

◎ 劉威良

台灣一位年輕女作家自殺了。憂鬱不僅是原因，還有當年被誘姦也是原因。報導都提到，她當年滿級分，考上理想大學，卻因為憂鬱疾病而無法完成學業。身為一位專業的精神科護理人員，也研究動物輔助治療、教育與活動，心想，她的自殺，有沒有可能避免。

一個功課好、文筆好，美麗又纖細的女孩，承載社會的期望也很大，過去被性侵誘姦的陰影，一定重重地壓著她。女作家長期有憂鬱病史，不知她是否清楚，接受治療、服用憂鬱症的藥，副作用可能就是會讓人想自殺。吃憂鬱症的藥會治病，也會更想自殺以及具暴力傾向，有多少人知道？

研究報告中，七人吃抗憂鬱藥，有一人會減緩憂鬱症。但是在兩個人中，就有一人會有想自殺的副作用。尤其是年輕二十五歲以下的患者，副作用經常比年長者還要高。藥可以治病，也可以加重病情。醫生常常為了改善病人症狀，而避重就輕，更有台灣醫生認為研究的對象是西方人，台灣人體質不同，不一定有同樣的結果，這個推論非常荒謬。沒有明確告知藥物副作用的嚴重性，沒有警覺到家人陪伴的必要與強化諮商，或許才是造成自殺身亡的主因。其實在美國的某些抗憂鬱藥物，已有像香菸一樣加註警語。只是台灣一直不明確面對而避談，擔心病人因害怕而停藥，讓患者與家屬都疏於警覺。

筆者有個德國女性友人，她得憂鬱症多年。她很喜歡動物，家中一直有狗狗陪她。她的狗非常親人，是一隻很能跟人互動而溫馴的小母狗。朋友覺得狗狗的陪伴以及和狗狗的互動，讓她可以減少憂鬱。

這個真實故事讓人知道，病患若有動物相伴，確實會有一些責任感。當他孤寂要自殺的時候，還會有一絲現實感，要找救護人員救動物。現代的社會，人與人沒有時間了解、陪伴；相對的，動物一直都有時間陪伴主人，有牠們當人類的同伴，確實減少了自殺的可能性。

（作者為精神科護理師、動物輔助活動研究員，著有《借鏡德國》）