自由廣場》以人為本的前瞻基礎建設

◎ 林健次

蔡、林政府八年八千八百億元的「前瞻基礎建設計畫」中，各別的計畫或有各別的經濟效益，但能否擴大內需、刺激景氣，令人質疑。

台灣進口約占國內生產毛額一半。假如沒有針對建設計畫內容各個階段的原材物料與人力的最終來源作基本的了解與篩選，那麼平均一半以上的有效需求勢將流向國外。若再考慮台灣高度政商勾結與公私利益輸送，那麼凱因斯經濟學的乘數效果勢必非常之低。所以，盲目的、沒有方向感的所謂「擴大內需」，無異把錢丟到大海裡。

政府支出乘數效果大、又能使台灣經濟脫胎換骨的擴大內需策略首選，就是發展完整的長期照護、老人照顧、幼兒托育、幼兒教育產業。不管這些產業是私有或公辦，只要秉持以台灣人為本，台灣的需求由台灣人力供給，政府的補貼一定有很高的回報。

只要台灣人與政府翻轉觀念，正視受照顧之老幼與本國人力的真正價值，那麼台灣的長照、老照、幼托、幼教全由本國勞動資源提供並非不可能。以長照為例。假如政府願意以足夠的補貼、支援長照人員不加班月入五萬元以上，則薪水與社會地位都會回升，曾經受訓的長照人員很快就會回流，而且也會有新的人力資源願意接受長照服務訓練。以台灣人力做為台灣長照發展的基礎，有下列經濟效果：

一、除了初期免不了的硬體設備，政府支出的第一輪收受者是本國勞動者，而不是國外原材物料或人力的供應者，因此乘數效果很高。本國長照人員的收入，會在本國消費，造成本國內需的擴充；不像外勞的錢只進不出。

二、本國長照人員的收入，是本國稅收的來源；不像外勞在免稅線下，對稅收無益。

三、長照的免費或低價提供，減輕家人負擔，釋出家庭被綁的勞力，增加勞動供給、就業、稅收與有效需求。

四、家庭本來花在照顧失能親屬的費用，可預測性地減輕；因此必須儲蓄的壓力大幅降低，比較敢於購買，提供長期穩定的「擴大內需」。

以上用於支持長照的生產、就業、稅收、內需論點都可用在老照、幼托與幼教上。以八年八千八百億元用來做為規劃以人為本的基礎經濟建設的起點，將也是台灣脫離一切以消耗環境資源、製造商品出口為導向、受制於人的開始。

（作者為留美經濟學博士，台灣教授協會會員）