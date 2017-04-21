自由廣場》回歸正常保障很可憐？

◎ 李坤隆

一位台大的教授，今年一月才退休，剛搬出學校宿舍並購屋，每月房貸約十萬元，依目前年改版本，原月退約十萬元的他，月退金將被腰斬至不到五萬元，恐繳不出房貸，成為可能的受害者。

這樣的例子，在年金改革的當頭，是一個最佳的案例。

首先，人生本來就充滿許多的不確定性，尤其政府對於軍公教的保障，本來就應該是變動的，國家財政是一個重要指標，制度本身的設計也是個指標；更何況，如果當事人都知道制度本身的過度保障是事實，那為什麼還要堅持當初的信賴保護原則呢？

其次，將所有雞蛋都放在同一個籃子中，這就是一個最大的風險，我想教授應該知道，畢竟他還有一個任職美國生物科技界的妻子，所以將所有退休金都放在房貸上，應該是家庭的資金思考，而不是個人的理財規劃。

還有，在年改的關鍵時刻，特別提出這樣的案例，其背後的動機是值得思考的，尤其在抗爭的過程中，我們看到太多拿低所得者當擋箭牌的做法，現在又將特殊受害者拿出來談，這背後不應該被檢討嗎？

最重要的，如果每個月十萬元的退休收入都還不足以支付生活上的所需，那麼，對於其他勞動者又是如何看待呢？

其實，改革必然有陣痛，權益受損者也必然有反彈；但當我們看到這些人以往的過度保障，現在只是回歸正常的保障，為什麼還要有如此過度的反彈呢？

雖然所得會有些減損，還是在中上階級，所以，將眼光放遠，為自己保留最後的尊嚴，懂得知足，不僅將贏得更多的敬重，也將是這場改革大戲的最大贏家！（作者為實踐大學高雄校區博雅課程教師）