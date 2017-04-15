自由廣場》公司法 公司鬥法

◎ 張福淙

大同公司經營不善，長期虧損已多年沒有股利，其股價也長期低迷不振，一度跌落五元，好不容易才有所謂市場派想介入經營，及被套牢股東奮起競逐董事以圖自救，而將股價推上二十元，停止過戶後又挫跌至十一元多。

兩股在野的競爭者，居然被當權派以持有之股份數額證明文件不符所需等理由予以排除，不予列為候選人。讓持股超過當權派的競爭者完全被封殺，這有公義嗎？更何況，依現行公司法規定，競選董事並不需要持有股份，請問要檢附持股證明文件幹嘛？更可議的是，股東名冊在公司當權派手上，公司當權者已知或可得而知的資訊，何必強人所難，硬要在野提名人提出持股證明，這樣合理正當嗎？又公司於股東會召開前之停止股票過戶日前，即應公告受理董事候選人提名，股份尚未停止過戶，證券商持股尚在滾動，未送交集保及公司股務前，如何提供持股證明？這分明是無理要求，故意找碴，封殺對手之居心昭然若揭。更奇怪的是，案經在野兩派提名人分別向法院申請假處分，法院竟做出不一致的裁定，一案被駁回，另一案則命提供擔保予以裁准。

現行公司法第一九二條之一規定：「公開發行股票之公司董事選舉，採候選人提名制度者，應載明於章程，股東應就董事候選人名單中選任之。」並規定提名股東應檢附「被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。」並賦予董事會「對董事被提名人應予審查」之權力，造成當權派可濫以未依規定檢附第四項規定之相關證明文件為藉口，任意將競爭者不予列入董事候選人名單，這樣讓當權派球員兼裁判的惡法，應該予以廢除。

除了杯葛提名競爭者外，公司當權派掌有股東名冊及紀念品，可按圖索驥收取委託書，對在野競爭者更是一場極不公平的競爭，根本是公司一切掏空弊端之淵藪，也應該廢除公司選舉徵求委託書制度，僅保留代理委託並限制不可超過三人，以消滅不肖經營者蠻橫把持公司之怪現象，避免絕大多數股東，因形同散沙，而淪為少數當權者刀俎下的魚肉。

（作者為會計師）