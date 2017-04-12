自由談》一句來，一句去

「言論自由」的確保，是衡量一個國家民主發展程度最重要的指標，今年四月七日，各界懷著嚴肅的心情，紀念國家第一個「言論自由日」，提醒公眾，言論自由得來不易，要特別珍惜。

探討台灣的言論自由，許多人都會先把國民黨政府痛罵一頓，以示發洩，也證明當代台灣充分享有言論自由。其實在國民黨戒嚴統治時期，有無數的國民黨人採取不同的方式爭取言論自由，只是在「國家安全」的大帽子底下，爭得到的空間有限。

七○年代台灣民生富庶起來，開始有點餘裕的台灣人逐漸興起的「卡拉ＯＫ」歌唱文化，可以說是台灣走向全面言論自由的濫觴。當一個人手持一支麥克風，唱出心底的歌曲，也等於抒發過去被言論管制的鬱悶。

進入八○年代李登輝總統主政時期，政治開放加上社會力的全面釋放，「管制言論」對政府而言，幾乎是不可能的任務；李總統力倡「主權在民」，連計程車司機都成為滔滔不絕的演說家，每個人都變的勇敢，把自己的意見表述出來。化成政治力的結果，促成了台灣第一次政黨輪替。

走到現在，網路載具快速發展與推陳出新，「言論自由」有時變成一種霸凌和災難。對於未經查證的訊息或謠言，快速轉貼和立即回應，被形容成網路的感冒病毒，一人傳給一人，接著就是集體感染，等到有人感冒好了，有人剛被傳染，造成很大的社會問題。

俗語說「一句來，一句去」，形容晚輩對長輩頂嘴，既無體統，又失分寸。當前網路各種流言的疾速傳遞，相互攻訐的快速回擊，造成不可預期的傷害，比「一句來，一句去」還嚴重多了。大家在享受「言論自由」的同時，能不能保護一下別人的「言論自由」，看到激烈的言論，深呼吸三秒鐘再來回應，保護共同的「言論自由」，不能忍一下嗎？（陳杉榮）