自由廣場》台灣不是餐桌上的菜

◎ 劉一德

川普與習近平終於短兵相接，太平洋兩岸的強權領導人在美國佛州會面，無數分析師都在揣度將會對世界帶來什麼影響。筆者認為，不論是經貿議題，或是朝鮮、台灣等問題，美、中兩國的分歧大於共識。因此兩國在這次會談之後，未來仍會持續一段相互拉鋸的過程，在各項議題上將維持競爭關係，多過於同盟合作。

川普總統上任之後的基本態勢，是要避免中國霸權過度擴張，威脅美國的世界強權地位。因此，不論是經貿上的保護主義，或是國防軍事上強化美、日同盟，川普毫不掩飾他對中國的防備。而在美、中持續維持競爭關係的局面中，非常有利於台灣對抗中國霸權，是台灣自我整頓、儲備能量的最佳時機。筆者認為，台灣應趁此國際局勢，在國防、法理及思想價值等三個部分做好準備。

國防方面，面對中國的武力併吞威脅，台灣必須有自保的防禦準備。但二○一八年預計要取消現行「徵兵制」、改採「募兵制」政策，這會讓台灣面臨兵源短缺的國防危機。因此，停止募兵政策，維持徵兵制，是確保台灣安全的必要措施。

其次是法理武器，台灣需善用公民社會力量，積極完備公民制憲權的法規面，以公民自決的高度，將台灣帶往正常化國家之路。但目前我國的公投法只有半套，僅有政策創制、複決，以及憲法修正案複決，人民的憲法「創制權」被扼殺，公民自決力量被壓抑。因此，政府及國會最大黨，應在今年內（二○一七年）完成修改公投法，將憲法創制權納入，由台灣人自己決定國家的未來。

最後是建立思想的堡壘，台灣應持續深化文化教育，培養台灣意識。除了教科書的內容要放入更多本土教材，還要進行「空間革命」，也就是地名、路名的去殖民化、去中國化。台灣歷經長久的殖民統治，「解殖」與文化復興是當代台灣人的重大任務，培養更多「天然獨」世代，就能從文化血脈上徹底斷絕中國的政治干擾。

（作者為台聯黨主席）