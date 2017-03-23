自由廣場》縣市共飲台灣水

◎ 張炎銘

三月廿二日，世界水資源日。行政院恰在此時宣布前瞻基礎建設計畫，其中，要以超過兩千五百億元投資「水環境建設」，眾所矚目。

水，是生命的根源，是發展的基礎。中國要在雅魯藏布江建水壩，惹得印度放話「不惜一戰」；前不久，桃園市長鄭文燦呼籲石門水庫專供桃園、苗栗縣議員也要求鯉魚潭水庫優先供應苗栗，似乎新一波搶水大戰要開始了。尤其水情不佳時，地方首長或民代，難免以自身角度與利益出發，要求優先用水。

台灣早期，彰化、雲林農民爭奪濁水溪水源，甚至引發械鬥，後來成立分水隊解除紛爭，集集攔河堰完成後，除了增加輸、用水效率，更已無過往搶水的困擾。

依法從理，水資源屬國家資源，調度分配是絕對必要的。水庫不像焚化爐，可以每個縣都來一座，而必須尋找適當的地質、地形、水文、用地等條件方能建置，而水庫水彼此支援調度，在台灣也已是常態，如翡翠水庫在新北市，卻供應台北、支援桃園；南化水庫在台南，支援高雄；苗栗水庫北上支援新竹、南下支援台中等，況且水庫建設經費多由中央買單，地方政府在水庫建設時不付半分錢，缺水時卻要求優先用，就難以理直氣壯。

觀察廿項水環境建設計畫，有多項水資源開發工程，如天花湖水庫、雙溪水庫等；也有涉及兩個以上地方政府，如曾文南化聯通管工程、大安大甲溪水源聯合運用等，所費皆不貲，中央是舉債編列特別預算支應，地方政府若有心優先用水，何不主動要求分攤部分經費？

翡翠水庫建設經費除中央補助卅九億元外，其餘是台北市政府投資、貸款、發行公債、收水費來完成，現在坐擁金庫，不愁缺水，有眼光的地方政府是否見賢思齊，出點經費，以後要搶水時講話才可較大聲？

（作者為退休人員）