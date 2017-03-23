自由談》想贏洪秀柱？攻敵必救！

洪秀柱昨天在國民黨中常會為黨代表選舉的「黨齡案」，「突襲」宣布散會，讓原吳系人馬目瞪口呆，一切有如電影《攻其必救》的廣告詞：「姐就是霸氣。」

霸氣，固然討人厭，卻是洪秀柱得能一路勝出的關鍵。「大咖」少了男人氣概，該出頭時沒人出頭，最後看不得別人枝頭亂啼，才又硬行上演換柱爛戲。國民黨二○一六敗得讓人意外嗎？

當時，吳敦義選擇沉潛，避開民進黨鋒芒，他的戰略決定，讓他逃掉了「敗戰」責任，沒想到的是不管最後由上駟或者下駟出馬，全都不堪一擊，他保全了羽毛，卻險些亡黨滅黨，代價何等慘烈。

江山多嬌，才會有英雄／狗熊競折腰。兩年前經歷過黨主席拔柱之恥的洪秀柱，當然不願再讓出主席寶座，至於其他問鼎黨主席的人，又有誰甘做抬轎之人？誰不想逐鹿二○二○？想贏，是人性，但是只會死纏爛打，肯定白忙，難怪柱姐一句散會，起身走人，就讓吳派亂了手腳。

最新電影《攻其必救》中的主角堅信：「贏家永遠比對手快一步！」所以機關算盡，出盡狠招，果真攻無不克，但也因此觸法入獄。吳敦義目前看不出有「攻其必救」的絕招，打出女性牌、軍眷牌要削其羽翼，坦白說，只給人吃相難看的感覺。

昨天，吳敦義在花蓮提出了效法貫穿阿爾卑斯山的中央山脈國道六號貫穿案，匪夷所思到有如《夢幻騎土》中的唐吉訶德所唱的：「To dream of the impossible dream／要夢不可能的夢。」對手攻其不需救，柱姐需要費神回應嗎？（藍祖蔚）