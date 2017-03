自由廣場》論文造假這種傳染病

◎ 朱真一

台灣最近學術不端,造假事件不斷,外國的案例不少,而且大多較詳盡討論。多探討外國的事件,可再比較台灣案件,他山之石,可以攻錯。探討時印象最深的兩點是:造假會傳染及嚴審有免疫。

有人說過學術造假,會向上級、同事、屬下及學生傳染,有些可潛伏多年,或到另一機構再發作。最好的實例之一,為令人相信黑鼠皮經實驗室培養後,可移植到白鼠的「白鼠毛塗黑」事件,同研究室研究員,離開後到另兩間大學,幾年後研究造假不少。上司可傳染下屬,甚至多年後於其他機構發作,對從前上司的造假懲罰不足,警惕不夠?

論文篇數被撤下冠軍的藤井善隆,多篇論文列名齊藤祐司,後來齊藤被檢舉二十幾篇自己的論文造假。東京大學加藤茂明被檢舉,嚴查其研究室十六年來一六五篇論文,後來撤下造假論文三十九篇。加藤之外,另三位他訓練出來的教員,還有七位研究員有造假問題,全部被請辭。

屏東教育大學陳震遠案,最少傳染到他的孿生兄弟,沒看到詳細調查上級、同事及屬下的報告,不知多少人被傳染。台大生命學院生化科案,從報上看到,只不過調查少部分,不如東京大學全面詳細審查,最少八人就有學術倫理的問題,被傳染人數相當多。

《真理的背判者(Betrayers of the truth)》一書中,「嚴審有免疫(Immunity from scrutiny)」那一章,特別舉出一例,耶魯大學助理教授送論文稿後,被發現有些逐字抄自別人尚未發表的文稿,還被懷疑內容造假。首先投稿的原作者寫信向耶魯醫學院院長檢舉,院長跟寫抄襲稿的共同作者上司討論,這教授頗有名氣,院長沒詳查就認為此案小事,寫信給檢舉者,說此案就此了結。該書作者就明指,因論文共同作者為高層及有名而「免疫」,可避免嚴審。

那檢舉者不同意自己上司,要私了此案。她寧願辭職仍堅持,威脅若不繼續調查,她要在全國性會議中,當眾揭發此抄襲及造假。不得不請一年輕哈佛研究者去耶魯調查,不到三小時,就發現耶魯的論文稿的確憑空造假。以後再詳查那助理教授的論文,另十一篇有很多問題,全須撤下,那位有名的上級教授還掛名八篇。

台灣呢?上述幾例外,去年一月,台大「能源國家型計畫」有「台大爆論文抄襲」醜聞案,研究助理及上司掛名的論文,多篇因抄襲及涉假被撤下。之後一年多沒看到調查報告的消息,不知是否台大高層可私了?對審查有「免疫」?

(作者為美國退休醫師)