自由廣場》論文造假這種傳染病

◎ 朱真一

台灣最近學術不端，造假事件不斷，外國的案例不少，而且大多較詳盡討論。多探討外國的事件，可再比較台灣案件，他山之石，可以攻錯。探討時印象最深的兩點是：造假會傳染及嚴審有免疫。

有人說過學術造假，會向上級、同事、屬下及學生傳染，有些可潛伏多年，或到另一機構再發作。最好的實例之一，為令人相信黑鼠皮經實驗室培養後，可移植到白鼠的「白鼠毛塗黑」事件，同研究室研究員，離開後到另兩間大學，幾年後研究造假不少。上司可傳染下屬，甚至多年後於其他機構發作，對從前上司的造假懲罰不足，警惕不夠？

論文篇數被撤下冠軍的藤井善隆，多篇論文列名齊藤祐司，後來齊藤被檢舉二十幾篇自己的論文造假。東京大學加藤茂明被檢舉，嚴查其研究室十六年來一六五篇論文，後來撤下造假論文三十九篇。加藤之外，另三位他訓練出來的教員，還有七位研究員有造假問題，全部被請辭。

屏東教育大學陳震遠案，最少傳染到他的孿生兄弟，沒看到詳細調查上級、同事及屬下的報告，不知多少人被傳染。台大生命學院生化科案，從報上看到，只不過調查少部分，不如東京大學全面詳細審查，最少八人就有學術倫理的問題，被傳染人數相當多。

《真理的背判者（Betrayers of the truth）》一書中，「嚴審有免疫（Immunity from scrutiny）」那一章，特別舉出一例，耶魯大學助理教授送論文稿後，被發現有些逐字抄自別人尚未發表的文稿，還被懷疑內容造假。首先投稿的原作者寫信向耶魯醫學院院長檢舉，院長跟寫抄襲稿的共同作者上司討論，這教授頗有名氣，院長沒詳查就認為此案小事，寫信給檢舉者，說此案就此了結。該書作者就明指，因論文共同作者為高層及有名而「免疫」，可避免嚴審。

那檢舉者不同意自己上司，要私了此案。她寧願辭職仍堅持，威脅若不繼續調查，她要在全國性會議中，當眾揭發此抄襲及造假。不得不請一年輕哈佛研究者去耶魯調查，不到三小時，就發現耶魯的論文稿的確憑空造假。以後再詳查那助理教授的論文，另十一篇有很多問題，全須撤下，那位有名的上級教授還掛名八篇。

台灣呢？上述幾例外，去年一月，台大「能源國家型計畫」有「台大爆論文抄襲」醜聞案，研究助理及上司掛名的論文，多篇因抄襲及涉假被撤下。之後一年多沒看到調查報告的消息，不知是否台大高層可私了？對審查有「免疫」？

（作者為美國退休醫師）