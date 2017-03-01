社論》且談蔣介石功過

文化部著手對中正紀念堂轉型正義，停播蔣公紀念歌，今年起每年二二八關閉紀念堂一天。蔣介石的曾孫蔣萬安委員質疑：台灣已經民主化，應該要對蔣中正的「功過」有更全面的呈現，過去威權時代只講功，現在只講過，都只是用主觀的意識形態來呈現歷史，現在的做法跟過去有什麼不同？如此一問，很多人也不免自問：蔣介石的過罄竹難書，這是大家都知道的，但他對台灣何功之有？甚至，對中國何功之有？蔣萬安確實提了一個大哉問。

先說中國部分。蔣介石原為孫文的幹部之一，憑其軍事、政治攻略，一一擊潰其他的同志，復以透過政治聯姻，接收革命正統。從發跡之初到中日戰爭，他費了洪荒之力內鬥戰勝胡漢民、汪精衛，成為國民黨的領導中心。接下來，國共鬥爭取代蕭牆之禍，平行展開於國共兩黨宣稱的對日抗戰論述。內戰為先，禦侮於後，不論八年或十四年，皆無法、無力將日本逐出家門。繼而，國共兩黨分享美國戰勝日本的紅利，不可說的內戰化暗為明。結局是，民族救星被毛共紅星摧毀，率領殘部轉進台灣，且把「接受日軍投降」當作「台灣光復」。

蔣介石在中國的功過，中國人民早已在一九四九年以行動投票了。蔣宋聯姻、四大家族、特務橫行、派系惡鬥、貪污成風…，種種民國法西斯化病症，把內戰潰敗的國民黨趕到台灣「一年準備、三年掃蕩、五年成功」。新敗之餘，蔣介石、國民黨，在台灣側身國際民主陣營的防共統一戰線，繼二二八屠殺之後，在台灣從事白色恐怖，錯殺一萬，不放一個，本省外省，在所不論。目的只有一個：吹噓反攻神話，捍衛蔣氏王朝。

很簡單的回答，如果蔣介石在中國功大莫焉，怎麼會在幾年之間一敗塗地、逃來台灣？連蔣經國「打老虎」都功虧一簣的貪污共犯結構，逃來台灣會從此放下屠刀立地成佛？當然不會！相反的，法西斯化的黨國，來到小島小民的台灣，把白色恐怖玩得淋漓盡致，並且聚斂了舉世無匹的龐大黨產。二二八屠殺，槍口對準台灣人民；國民黨大軍壓境台灣後，「肅清匪諜（外省族群）」成了夙夜匪懈。今天，擁護中正紀念堂、蔣介石銅像、神化蔣氏者，豈是甘於認賊作父？

再說台灣部分。國共內戰你死我活之初，蔣介石受降台灣，毛澤東挺進東北，幾年之間中原變色，國民黨只能寄居「借來」的台灣。有賴韓戰拉開國際戰略新局，中華民國在台灣成為民主陣營默認的「現狀」，其配置角色是防堵共黨勢力擴張。然而，蔣介石依舊不願雌伏於民主價值，對外宣傳自由中國，對內黨國威權統治，鎮壓自由派政治勢力、非黃埔系統不遺餘力。一九七五，終蔣之年，警總盤踞台灣，民主、自由、人權如無物，黨禁、報禁如家常便飯。

更恐怖的是，蔣介石留傳蔣經國，再留傳馬英九、國民黨人的遺產：絕不讓台灣人民（不論本省外省）自由決定前途，只能由中國國民黨當買辦，與中國共產黨私相授受台灣二三五○萬人前途的黑箱模式，直到國民黨完全在野，依舊是國民黨少數權貴之夢，甚至是國共的異床同夢。所以說，在二二八責任歸屬浮顯的今天，仍以有功有過之似是而非為元凶緩頰，只不過是詭異的遁辭。現在台灣人民還在乎這個人，不是出於「永懷領袖」，而是因為轉型正義尚未完成；而台灣人民，包括被欺壓的「本省人」，以及被欺騙的「外省人」。蔣介石如果有功，恐怕就是以其深遠的政治黑影，促成二三五○萬人有共同的覺醒！

在轉型正義聲中，郝龍斌稱若沒有蔣介石帶領國軍保衛台灣，沒有八二三砲戰守護台灣，「台灣還能有今天的民主、自由和開放？」這樣的自我感覺良好都忘了，當年就是蔣介石「總裁」率領國民黨殘部，切割李宗仁「代總統」的中華民國，把中國的國共內戰引入台灣。而且，自由、民主與開放，還是台灣人民跨族群流血流淚的努力所致。在中樞紀念儀式，蔡英文總統宣示：「只有受害者，沒有加害者」的狀況，要得到改變！這的確是遲來的宣示，而其行動更不能拖延下去了。二二八七十週年，台灣個別的與總體的受害者更迫切要問：盜匪甲為了逃避盜匪乙而竊據別人的家園，可以把之後的家園無恙視為己功而要求原主人感恩戴德嗎？