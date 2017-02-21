《自由廣場》失竊的世代 談台灣母語

◎ 張復聚

二月二十一日是世界母語日。回想自一九九九年教育部長楊朝祥答應把台灣母語教育納入學校正式課程，至今也已十七年。這段期間母語有起死回生嗎？大家很清楚：不但沒有、而且還加速流失滅亡！

母語滅絕危機迫在眼前（http://talk.ltn.com.tw/article/paper/960252），不是空喙哺舌。二○一五年客家大老鍾肇政就曾當著蔡英文的面哽咽地表示：「客家話已經快要消失了，客家話一旦消失，客家人就消失了！」

二○○八年澳洲總理陸克文出面為過去白人政府錯誤政策對原住民道歉！當年政府強行把五歲以下的原住民孩子帶離父母身邊，交給白人家庭、白人教會飼養，強迫原住民孩子長大變成白人，失去自己的語言文化、失去自我認同，造成所謂的Stolen Generation（失竊的世代）。「中華民國」政府強迫推行「國語」，偷走台灣人的母語，致使很多家庭內阿公阿嬤跟孫子親不起來、喪失天倫樂；甚至還有孫子因阿嬤聽不懂華語怒罵「阿嬤好笨」！不也犯一樣罪過嗎？

當然這是過往的殖民統治，現今已經是民主體制，不該再如此。因此我們要求：

一、蔡總統既然已經替「中華民國」向台灣原住民道歉！應該再出面為「國語政策」消滅台灣母語道歉！就像一九九五年李登輝總統為二二八道歉、一九七○年西德總理勃蘭特在華沙為納粹大屠殺猷太人道歉，雖然他們本身不是加害者！

二、十二年國民基本教育全面實施母語教育。

三、開始籌備設立「台灣語言紀念館」，準備替台灣母語「辦理後事，保留遺體」，因為台灣母語很快就如中美洲馬雅文明一樣全面滅絕。

台灣人已經學會保護環境與花草鳥獸，卻還不知保存本身做為「人類」的語言文化，怪哉！

（作者為台灣南社社長，醫師）