社論》「俗又大碗」討不到真便宜

又有遊覽車在國道發生重大傷亡事故！追究其肇因，社會各界的議論，無不通透入理，幾近面面俱到，事後的懲處與補強措施，也都三令五申，鉅細靡遺，但是，每回的討論過後，多少人有把握類似的錯誤不要重演，或者至少安全警戒期可以拉得長一點？

以旅遊為招攬的大客車造成意外事件，事實上，頻率愈來愈密集，型態愈來愈離譜。這個月初，才發生陸客團撞橋墩、十二輕重傷的荒謬情節；去年七月，則是火燒車，二十六人全部罹難。如果從二○○八年開放中國旅客來台開始算起，已經累積了至少十二起以上的大事故。在在顯示這已經不是單一的個案，這次則又加上了台灣低價團賠上了性命。

顯然，還有什麼面向是我們沒有真正觸及的，而它才是最根本的核心問題。大家都發現了這些不幸之所以層出不窮，出於削價競爭的現象，所謂殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做，既然要降低價格、提高市場競爭性，於是走上降低成本，不論是變動成本、或固定成本，來提高利潤率的思考模式。

降低成本原本是企業增加效率、追求利基的必要思考，特別是在經濟環境不佳、開源成效不彰的時刻；其主要途徑，不外提高勞動生產率，提高設備利用率，節約製造費用等等，減少人員投入、降低人員工資，是最常見的方法。但是，成本的控制如果越過了確保品質的那條界線，就會適得其反，達不到利潤目標，例如產品粗劣，客戶不滿意，導致銷售不佳。換言之，消費者意識是整個商業運行過程中很重要的一個節制環節；如果這道防線失去功能，那麼許多調節的行為就會失去下限。

台灣的遊覽車肇事紀錄奇高，消費者在中間的角色，較少人拿出來探討。消費者意識不只是法律常識、權益自覺等技術層次的理解，還有一分錢、一分貨的理性，物超所值的感性，乃至追逐「俗又大碗」的風氣，此等涉及到文化養成的問題，其並不必然與經濟條件絕對相關，而是一種貪小便宜的心態。「俗又大碗」，俗，常理是小碗；若是中碗，可能是薄利多銷，這生意還可以做得下去；但如果相當的社會集體認為這還不夠，一定要大碗，在不可能流血交易的前提下，就會轉嫁成本，甚至升高風險，最終討不到真正的便宜。

二十年前，由作家村上春樹帶動的「小確幸」語詞，與當時日本經濟泡沫化的時代背景很有關聯，「小確幸」傳播到台灣，進一步產生了質變，所謂的「俗又大碗」的發揚光大，其實就是小確幸的向下演繹。這種觀念影響所及，何止在低價團的旅遊品質、遊覽車的安全上走鋼索，前幾年不斷爆發的塑化劑、黑心油等一連串食品安全風暴，也都是相同的「俗又大碗」模式的產物。不負責任的奸商，當然要被淘汰，而消費者的習慣，更要避免成為不良商人孳生的溫床。

最近有個全球最大外派社群網路InterNations，發表了「外派內幕調查」，這份報告針對旅居一九一國、超過一萬四千名外派人士，進行生活品質、個人收支等項目的調查，結果，台灣是外派人士心目中全球最適宜居住的國家，除了平均物價低，讓這些收入本來就較好的外國人感到舒適，最讓他們滿意的則是台灣的健保，既便宜、品質又好。看到這樣的數據，台灣人其實應該想得更多一點；而獨步世界的台灣健保，讓沒有醫療保險的港星杜汶澤，只花了五百元自費額，即完成腸胃炎就診，更是「俗又大碗」的極致典範。然而他的讚嘆，背後又是靠付出什麼來支撐的？

天下沒有白吃的午餐，「俗又大碗」這回事，符合消費者人性，卻違背生產者人性；如果刻意輕忽羊毛出在羊身上的事實，我們的社會要向上提升，進階到優質的公平，就會有更多的路要走。