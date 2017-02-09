社論》秉持誠信做政治

民進黨立委最近喊得很宏聲，嗆言要修法限縮考試院的職權與員額，起因於考試院長與考試委員，紛紛對於年金改革擺出消極再議的抵制立場。執政黨掌握的立法院劍指前朝任命的考試院進行兩院對抗，讓台下的觀眾乍看之下似乎感覺很爽，不過只要冷靜下來，就會察覺總統府成立的審薦小組正在辦理監察委員的提名事宜，準備要補足十一名監委的懸缺，剛好是相互矛盾的兩件事情，也必然會納悶：這些國會多數未來要不要通過這些人事的同意權？

過去有位立委發過一句不長進的豪語：政治不過是高明的騙術。當時引起社會一陣譁然，其朝野同僚也紛紛嚴詞撇清，多少年下來，沒有人敢再公開講這句話，但是秉持誠信做政治的人與政黨，又有多少？

廢除考監兩院，回歸三權分立，是民進黨一貫的修憲主張，這不僅是政府體制設計問題，更攸關組織瘦身的成本與效率。務實的人了解，改革經常是在尋找可行方案，未必是最理想方案，但是其目標必須明確，也不能改變，有的只是要漸進成多少步完成的權宜選擇而已。這種信念，就是中心思想，也絕不會被懷疑是騙術。

民進黨團聲稱要修正「考試院組織法」，一方面減少試委人數，也要改制考試院會，讓銓敘部、考選部的提案，能不必經過院會，直接送進立法院審議。就逐步廢院的方向而言，當然非常正確。考試院現有十九個試委，功能只有開會和擔任典試委員，開會可以不到，即使來開會，採合議制，也不必負責，但全是部長級待遇。年金改革之所以要急急如律令，在於減輕國家財政負擔，在這種情況下，更沒有必要豢養這些酬庸高官，過去他們不管事，現在還要壞事，坦白說，裁到只剩三、五個，都不過分。

監察院與監察委員是完全同樣的道理。依據現制，監院正副院長及監委共是二十九人，經過陳水扁、馬英九兩朝共十六年的實踐，證明對國家的傷害比考試院更深重，至少光從減省公帑這個角度即已成立。

新政府在去年五二○上台後，監院至今還算安分守己，總統府卻以目前十八名成員皆是前任總統提名、前屆立法院同意為由，準備要再補提十一名所謂更能反映新民意者。問題是，新民意並不想再養這麼多無甚作用的「部長」，以及他們所滋生的不必要公務成本；尤其，各國有行政監察使設置的，大多一人，最多才三人，遇缺不補都來不及了，誰會認為安排新人事具有迫切性。換言之，總統府恐怕同樣是以「權力邏輯」在思考這個問題，甚至背離了中心思想也認為可以放在其次。倘若如此，新政府又如何超越過去的政客與騙術呢？

組織減肥改造與年金改革是需要並行思考的同一件事，總統如果認為人事權是施展權力很重要的一塊，暫且不談總統府秘書長到現在仍空著，八個多月了，廣大的金融周邊機構何以還是由既有舊勢力在吃香喝辣？才真是令人費解。主政者很有空間可以採取手段展現新政府的新氣象，這些絕對是更值得花些精神進行整頓的優先死角。

其實，考試院根本不可能成為年金改革的絆腳石，因為，就算考試院不願意領銜提案修法，民進黨團也可以自己提案，國民黨團不就準備重提當年的關中版嗎？因此，身為執政黨成員，嗆聲要修考試院組織法，若是作秀，非常不足取，講出口的話，就該視為是對人民的莊重承諾，要真心去完成；同時，也要反省這時補足監委的正當性何在，鄭重考慮把修憲進度排上議程。

台灣為什麼民主化二十年還在進行轉型正義？不是歷任總統不正義，而是歷任總統很容易在權力正義中迷失，認為以前總統可以，我為什麼不可以？以致轉型做得太少，才會做到今天還在做，連南非都可以驕傲地對台灣說：他們的轉型正義已經完成了。人民給了新政府完全執政的機會，寄望徹底政治轉型，以誠信作為回報。