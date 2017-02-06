自由共和國》蕭新煌／年金改革大步走

蕭新煌／中研院社會所特聘研究員、總統府資政

春節前的年金改革國是會議終於完成了政府對年改政策的方向、準則和具體備選方案。過去幾個月來在年改委員會場內外對年改的正反意見及莫須有的紛紛擾擾，或許可以終止平息，而真正進入國會的理性政黨協商和辯論。

回顧過去幾個月行政院年改委員會的運作，民主風度有餘，讓與會者大鳴大放是好事；但無端造就出幾個根本無心溝通的「反年改英雄」卻是敗筆。因此，總體來說，年改委員會在聚焦辯論和凝集共識上確實是不足，甚至有點失控。

所幸，在國是會議前幾天，召集人陳建仁副總統終於上電視，接受面對面採訪，又是笑臉迎人、又是畫圖、又是用讓大家聽得懂的話說出政府的年改具體藍圖和方案。依矚目程度，分別對降低所得替代率、廢除十八％、加長薪資採計期間和延後年金請領年齡等項目，一一擬出政府的腹案。結果社會普遍反應很正面，總算穩下年改陣腳。

國是會議後，立即有兩個不同的民調公布，一是台灣世代智庫，另一個是民進黨。前者發現七成民眾認同應該進行年金改革，六成五支持在今年就完成，六成四對小英總統推動年改有信心，更有高達七成五民眾支持漸進取消軍公教十八％優惠存款。後者甚至透露有七成民眾支持今年內完成年金改革，六成九贊成逐年調降十八％優利。連國民黨的國會大老王金平也都表示，國民黨團應不致焦土杯葛年改。據了解，各個工商團體和工會組織也都紛紛表明支持年金改革。施振榮甚至為了挺年改說了重話：「如果不變，大家一起死。」

說實在的，年金制度改革在陳水扁和馬英九兩個政府都功敗垂成，關鍵就是缺乏決心和用心，也無視多數公民和年輕民意對年改的關心和焦慮。小英政府有心年改，是做對該做的事，難怪有七成民意在背後支持。小英總統應充分珍惜這個「求變」的民意，立即挺起腰桿，在三月到五月間，要考試院和行政院將年改法案送進立法院。

在前述的民調中，也透露部分軍公教對年改還是心存抗拒，而年輕世代卻是比較焦躁要催促盡快完成年改。小英政府要如何平衡這兩股對立的民意，確實是要用些智慧。另外，對目前仍然存在的一些似是而非，或是心存恐懼和不確定感的「反年改論調」，政府也應該立即劍及履及，不厭其煩去一一釋疑和破解，以免又變成「不實新聞」而混淆人心。這包括以下這些「反年改」的質疑：

一、年改違憲，也違信賴保護和法律不溯及既往原則？

二、年改下重手刪減已退休公教人員的條件，但對從未享受優渥年輕公教世代其實也是不公平的？

三、年改將軍公教污名化成為社會與財政的「寄生者」？

四、年改會破產其實是政府處理各退休基金的理財能力太差，如果經營有方，就不會出問題？

五、年改只不過是拖延各退休基金的「破產」年限，讓人擔憂年金終究會一改再改，也更讓人沒有絲毫安全感？

六、年改會不會在製造「均貧」社會？

我敢保證，過去幾個月一直用上述質疑來反年改的李來希（全國公務人員協會）、黃耀南（監督年金改革行動聯盟）、吳斯懷、胡筑生（退將）、楊仁壽（退休最高法院前院長），國民黨主席候選人、國民黨中央和部分傾藍媒體和名嘴，在未來兩個月一定還會重複使用這六點論點來挑戰甚至否定年改方案。總統府、行政院、考試院和立法院民進黨團要嚴肅認真地去化解上述疑問，甚至以答客問和說帖方式來減少反對者和質疑者，以爭取和擴大支持的大多數。