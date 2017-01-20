自由廣場》保防究責不能做半套

◎ 陳杏

「保防工作法草案」日前完成初步法制化作業，並交由行政院審核，相關保防工作分成三大區塊，分別是軍中保防、機關保防和社會保防，違反本法相關規定，嚴重者將有刑事責任。惟相關草案仍有漏洞，亦即公務人員涉嫌從事間諜工作而洩密，或有其他不法情事者，除有刑事責任外，尚應追究適切行政責任。

日前新聞多有報導不肖公務員利用職務機會刺探、收集機密資訊，並將相關訊息提供給中國，如是，嚴重影響國家安全之行為，行為人日後雖可能會被移送法辦，會有刑事責任之訴追，然而行政責任卻可能未予追究，不僅未被免職、撤職，甚至連行政懲處都沒有，如此一來，不僅姑息養奸，更可能有用人民納稅錢養不法公務員之嫌。

目前公務員之行政責任雖有一般獎懲及公務員懲戒法之適用，懲戒法於一○四年更修法將「退休金剝奪、減少」納入懲戒處分之項目，惟保防工作法訂定時間較晚，相關法規尚難一併修正，為使全民保防工作建構更臻完整，應先區分不同適用對象，再區分可能之違法類型，繼而訂定相應之法律效果，又因公務員之身分關係，宜一併將行政責任追究納入課責之範圍，視不同行為態樣予以相應之處分，嚴重者免職，退休者則追回全部或部分退休金，如是，方能達到公平正義之修法方向及國家政策目標。

（作者為政風人員）