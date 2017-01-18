◎李敏勇

墨守殖民性，無法去黨國意識形態牢結，在民主化發展中形將崩壞的中國國民黨，繼吳、郝挑戰洪，又有人表態競逐黨主席。畫蛇再添幾足，讓人看到歷史的糾纏。威權統治淪為笑劇，舉世無其他例子。

吳哽咽作態，一如他已烙印在人們心裡的形象。掏出蔣經國字條，彷彿幽魂的欽點。一方面誑稱「本土派」，一方面想透過蔣經國牌加持，又想連結所謂的「黃復興」。嘴皮巧巧的吳敦義要出場，先扮仙，戲的開鑼好不熱鬧！又蔣經國蔣經國，如果他還在可能已改弦易轍，為了政權的維繫，台灣化了。

如果吳敦義這一招有用真心，當年他何必那麼敵視李登輝呢？既已排除了李登輝，中國國民黨還有什麼連結本土更好的牌？吳敦義想學步，也不想想自己的底子和路數。這麼取巧，會不會太假了？一干人辜負了蔣經國，爭權奪利，搞垮了中國國民黨，現在想以本土誑稱本土化，比許多認同台灣的戰後移入者後代不如！哪天出了獨立派新黨，這些台籍黨人政客臉往哪放？

蔣經國以李登輝延續了他的政權，在一九八○年代末到一九九○年代，鞏固了中國國民黨優勢。其中，重要的因素就是「本土化」。但可惜的是，蔣經國在世時未能真正將中華民國台灣化，導致李登輝的世俗努力不能成為中國國民黨的資產。這是一種難以解脫的中國結，也是中國國民黨淪亡的原因。

蔣經國是中國國民黨裡唯一能夠將這個黨和其挾持的中華民國台灣化的人，但他仍因中國情結而失去機會。到了李登輝已重重困難，到了他黨的陳水扁以及以後，更是重重、重重困難。這種黨看起來已在盤整剩餘價值，要嘛向包括民進黨及所有可能執政的台灣政黨以及追尋新生國家的努力討價，要嘛向中國共產黨還價。歷史會不會了結？還不知道！

在中國國民黨權力系譜，吳敦義算是與林洋港、吳伯雄這一脈台灣人政客同型，不同於李登輝學者型這一脈絡，也不同於邱創煥、蕭萬長、江丙坤官僚型這一脈絡。林、吳、吳就是善於向殖民性軟骨表態，取巧逢源，也在後蔣時代掙得一些局面。民主化的大環境，權力靠選票，讓台灣人政客型這一脈絡稍有在中國國民黨裡再角力拚搏的機會。但若這個黨還以為中國共產黨和中華人民共和國是靠山，不如靠海！

中國共產黨早在一九四九年為中華民國在中國劃下句點，留了一個裝飾性的中國國民黨花瓶在那裡。在台灣的中國國民黨挾持「中華民國」為黨國，不知置之死地而後生，以殘餘妄想整體。在台灣這個流亡地度過比原生地更長久的時間，還不能感念台灣，立足台灣，在地蛻化新生。歹戲拖棚，要到何時？（作者李敏勇，詩人）