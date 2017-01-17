《自由廣場》加拿大籍台灣女婿 抗議中

◎ Anthony van Dyck

二十八年前的今天（一九八九年一月十七日），是我離開加拿大到達台灣的第一天。經過了這麼多年，我想我已經夠資格說「台灣就是我的家」。我愛台灣、我愛台灣人民，在我的心裡，我覺得自己加拿大人也是台灣人，我也對多年來見證到的台灣成就感到驕傲。但是我對台灣的愛與台灣對我（一名外國人）卻不是一個平等的關係。

儘管我娶了台灣太太（以及生了兩個小台灣人），就算我在這裡生活的二十八年中總是以做為一個有貢獻、守法、納稅的好人民為目標，台灣當局仍是把我當過客看待（一位長期居住的外來客，一位永遠的客人）。

目前，如果我想成為台灣公民，唯一的方法就是我必須放棄我的原生加拿大國籍，並成為無國籍的幽靈人口，才符合申請台灣國籍的資格。這個法令非常的不公平而且不合理，也讓我感到很受傷。因為我知道，如果我是華僑，我並不需要放棄我的原生國籍，才能成為台灣公民；我的國家—加拿大，歡迎台灣人移民並取得加拿大國籍，而且不要求台灣人放棄自己的原生國籍。其實，世界上大多數國家（美國、英國、澳洲、紐西蘭等…）都不會要求移民者必須放棄原生國籍。事實上，台灣是目前世界上唯一對國籍法有雙重標準的國家，台灣當局允許台灣人可以擁有雙重／三重國籍，但是來自其他國家的移民者卻不行。

基於台灣在國際中的特殊地位，目前其實需要國際間的支持及認可，對這些不平等的政策進行簡單的修正，應該是一個列入優先的事項。二○一七年的台灣，也該是時候改變／修正了，請做出正確的決定！

（作者為加拿大籍，來台二十八年）