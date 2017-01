自由共和國》2016年回顧／台灣、中國、太平島

太平島,指揮部外「南疆鎖鑰」碑。(資料照,太平島採訪團提供)

姜皇池/台大國際法教授

隨著海牙仲裁庭做出決定的日期逼近,馬總統試圖取得國際關注,將「台灣」意見表達出來。因此在上一波沸沸揚揚連串登島作為後,接著又積極安排外媒登太平島。

本案確實有需積極作為的理由,馬總統明確指出:去年在聽證會中菲律賓的律師一再提出太平島「不是島、是礁」,「不能不說話了、完全不是事實,這些人沒研究、沒去過,對我們傷害很大。」

若政府集中論述,證明太平島是「島嶼」而非「岩礁」,力保太平島可主張海洋權益可能,謀求「國家」最大利益,則應無人會反對,個人亦舉雙手贊成。然真如此嗎?這看似捍衛國家利益之所有作為,審慎思之,不寒而慄。

檢視目前政府對外強調太平島是島嶼的文宣短片,如外交部的「南海諸島的太平島」(Taiping Island in the South China Sea)、內政部的「南疆沃海」(A Frontier in South Sea)等等,開頭不久皆即強調南海諸島是最早由「中國人」(Chinese)發現命名等等。而仲裁法庭在二月五日要求菲律賓與中國進行回應的兩份文件:一月廿三日外交部的新聞稿,以及一月廿八日馬總統有關太平島的發言,馬總統同樣將主權引入,回溯到漢朝,強調歷史縱深,凸顯南海諸島,包括太平島,一直都是中國人的領土。

而令吾人驚訝的是:在三月廿二日邀請外媒登太平島時,外交部突然公布歷年最完整《南海政策說帖》,在總共卅頁的篇幅中,竟僅兩頁試圖證明太平島是島嶼,其餘廿八頁,全部用以主張和證明:南海諸島,包括太平島,自古以來即是「中國的固有領土」,甚至連處理本次爭議核心太平島究係島嶼或岩礁議題的兩頁中,還不忘提醒讀者一八七九年與一八八四年時,「先民」在島上開鑿水井的史實,將歷史回溯至中國清朝。無怪乎此次安排外媒登島,外媒竟然會問:「你們這樣做是不是要幫中國」?!而「外媒普遍關切中華民國與中國大陸有無可能在南海主權聲索議題上合作?」

更令人錯愕的是:菲律賓不論在訴狀、答辯狀或是口頭辯論中,雖未爭執太平島主權問題,但皆一而再、再而三地強調:台灣雖占領太平島,但台灣是中國的一部份,因而所有台灣的作為應視為中國的作為。並且一再提及基於「一個中國原則」,台灣是中國的一部分等等,但政府「見秋毫之末,不見輿薪」,在所有一切行動中,不僅未對菲國此法律意見提出任何辯駁,而是直接對「中國的」太平島法律定位進行辯護?如此何止是默認菲國對台灣法律地位之主張,若加上前述說帖、文件、聲明林林總總,更是在國際訴訟中,協助「中華人民共和國」將台灣定位作中國一部份,究係是何居心?!

保護國家權益,眾人皆當支持,然檢視目前政府所有作為,縱使成功,亦是確保「中國的」太平島權益,而非「台灣的」太平島。更令人寒心的是:若將所有作為以國際法細細檢視,所有一切不僅是要證明太平島是島嶼,更要證明太平島是中國的,架構台灣是中國的!

若將此政府拿來與在台灣北海岸油污事件中那個毫無作為、任其不可收拾的「看守政府」相比,在太平島權益方面,此政府竟是如此鉅細靡遺,棉裡藏針地處處捍衛「中華民族」權益,「這個政府」確實仍是個有積極作為的「政府」。

難道台灣就如此不堪,非要事事總為中國設想不成?不知為何總覺得馬總統愛中國總比愛台灣多那麼一點點,總統的確是個堂堂正正的中國人。

(2016.03.28見刊)