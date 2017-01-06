社論》一例一休是「爛蘋果」政策嗎？

一例一休上路，對經濟社會衝擊發作。連日來，有如各方所見，近七成企業喊苦，運輸、醫療、餐飲、零售、快遞等業因使用人力較多，所受影響相對顯著。於是，客運減班、票價喊漲、偏鄉車班更少，醫院縮門診、關急診、退約診，餐飲速食紛紛漲價、提早打烊、服務縮水…。民營事業如此，郵局、鐵路、台大醫院，甚至台北市政府等公務機關也不例外；台中地方法院還因人力調度問題鬧「空城」，遭街友闖入住了兩晚。更嚴重的，超過七成人力資源主管據調查對一例一休相關規定仍霧煞煞。

另一方面，官方永遠是樂觀主義者。對於一例一休所生的效應，行政部門或宣稱「漲價是必然結果」，要眾人「就認了吧」，且估計勞動成本將只增千分之一、二，造成全年物價多漲千分之三；對外界所說「百業齊漲」現象，強調要嚴辦趁機哄抬，查處聯合漲價。同時，官員還展開道德勸服，呼籲企業主不要與勞工斤斤計較，要疼惜勞工，避免「雙輸」。

不過，工商界顯然不如官方那般樂觀，官商還為一例一休是否「爛蘋果」政策而互槓。按官方說法，勞基法修改之後，全國休假日一致，工時降低，勞動條件變好，企業要維持生產力不變，或因此多僱勞工，也有助改善失業問題，堪稱「一魚多吃」。如此美妙的效應，工商界很難苟同︰一例一休讓企業排班複雜繁瑣，用人彈性變小，臨時工增加，正職人員收入未必提升；若業者因反映成本漲價、減少服務或停業，社會承擔後果，造成所謂「三輸」，沒有贏家。有如工總理事長許勝雄所言，若多數人都怨聲載道，再好的政策，也不可能成功，「政府怎麼可以做這麼殘忍的事！」

這一勞動新制，旨在透過週休二日，增進勞工權益，立意良善。然而，勞動法令貴在彈性、靈活，以各行各業工作屬性不一，公司行號大小有別，最忌「一刀切」；不顧現實，拿僵硬法規強要百業一體遵行，勞工權益未必明顯提升，改革目標也難獲致。尤其工時及薪資，不僅牽涉勞工權益，也攸關企業成本、產業競爭，且透過業者所提供的服務，影響公眾生活。

回顧新政府推動週休二日，可檢討之處甚多。它角色失準，既未能在勞資雙方維持衡平，勞動部成為十足的「勞工部」。它一廂情願，彷彿認定調降工時是天上掉下來的禮物，資方或整體社會終究必可承受代價。正因如此，它溝通不足，關鍵爭議說不清楚、講不明白，連多數人資主管都搞不懂新制，勞資如何實際遵行？它粉飾太平，儘管新制在經濟社會引發極大波濤，勞動部長處變不驚，猶言「新法上路一點都不亂」。它配套不夠，新制衝擊整體經濟產業，除了道德勸服及查價威嚇，事先並未提出妥善應變之計。它時機不對，新制實施正逢新舊年關之際，春節前後向例為工商業調整價格時節，一例一休此時造成「百業齊漲」，對物價不免從心理上推波助瀾；況且台灣整體經濟正陷於保一、保二困境，也非強推僵固的一例一休好時機。

持平地說，一例一休導致的亂象，蔡政府難辭其咎，但也不能全怪執政黨；勞基法修改過程，讓國人看到政黨及政客的政治算計，可以不顧大局，隨意喊價，加碼討好個體利益。國民黨在審議階段主張「兩例」，即週休二日，不得加班；時代力量倡言「週休二例假」，假日上班領加班費再補休一天；完全執政的民進黨，修法程序也粗糙而有爭議。其中，提案「兩例」且經委員會審議通過的國民黨，如今抨擊蔡政府實施一例一休，導致漲價裁員，顯然馬不知臉長；如按其「兩例」，工商界哀鴻遍野程度，尤甚於一例一休。

一例一休如今在混亂中上路，官方宣布將上半年列為宣導、調適期，第三季才開始勞動檢查，尚不失為務實之道。其間，勞檢人員如抱持多輔導、少官腔的態度以赴，經由實地協助，必要時法令並做彈性適切的修正調整，或可有助經濟產業度過混亂，轉而順暢運作。蔡政府也應記取教訓，一例一休搞了半年，勞工不領情、資方不滿意、公眾不安寧；不論施政或改革，都不能與現實脫節，才是民之所欲。