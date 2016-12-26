自由廣場》國民黨與納粹

◎ 羅永康

新竹中學生納粹軍服秀事件，尚未平息，有自稱為閃靈樂團工作人員在網路指國民黨為中國納粹，錯誤上載二戰時汪精衛政府相片，遭遇網路霸凌；聯合報陳述一段歷史（閃靈樂團工作人員的網友「王朵拉」，https://video.udn.com/news/617416），我不敢說他們錯，但蔣介石的確和德國納粹，甚至法西斯脫不了關係。

茲將聯合報一段陳述節錄如下：

「（國民黨）的確和當時的威瑪政府德國，有過密切的往來。」

看回原文，國府與德國斷交為一九四一年，納粹為一九三三年上台，「只說」威瑪時兩國關係密切，怎麼也說不通。文章當然有戴頭盔（香港「潮語」，指買保險），指「有過密切的往來」，「沒有」明說納粹和國民黨關係密切，但「沒有說」，不代表「不存在」，而即使單看原文，也不難看到當時中德關係。

報導又謂：「抗戰開打後，希特勒下令駐華軍事顧問返國，並且停止繼續出口武器給中國。」開打「後」，可以是「第一天後」，亦可以是「十年後」，「沒有準確指出」，當然不可以指他說謊。事實上，抗戰早期，德國軍事顧問團的確發揮強大作用。

再根據原文，國府中央軍精銳師頭戴德製M35鋼盔，而鋼盔是一九三五年生產，原文指三三年納粹上台。眾所周知，由於一戰凡爾賽條約，德國軍備受限制，至希特勒時期，才重新擴軍。國府當然和納粹有密切關係才能取得優良裝備。

「不過當納粹黨於一九三三年於德國勝選執政，而中日關係日益緊張後，德國政府就面臨在中日兩國之間選擇一個盟友的難題。納粹政府最後決定與日本合組『共軸心』放棄中國。」

又是一個「後」字，中日關係惡劣，應始於一九三一年九一八事變，日軍步步進逼。但「後」，又可以是「一日後」，亦可以是「十年後」。如德國「一早」覺得兩難，根本不會向國府出口優質武器及顧問團，並四一年才斷交。

事實上，蔣緯國亦不只留學德國，二戰第一場波蘭閃擊，他亦有份參與。老蔣經常穿著的黑色斗篷，亦為希特勒所送。至於其他法西斯領導人，宋子文更曾稱蔣為東方墨索里尼。聯合報財雄勢大，說其撒謊，我害怕被告，但報導的確令人產生錯覺。

（作者為香港獨立媒體評論員）