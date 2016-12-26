自由廣場》都是獨裁者的豬隊友

◎ 趙倫

國民黨不是以黨領政，而是黨政一體，兩蔣時代為了維持憲法門面，不得不擺上李宗仁、陳誠這些軍頭當到總統，但是在黨內，天無二日，不管是叫總裁或主席，沒有副的這碼事。

李登輝為了安撫反動勢力，廣設副主席，但只當花瓶，軍頭最多「入常」壓陣。洪秀柱卻把國民黨推回半世紀前，聘了軍頭陳鎮湘當副主席，而且賦予國共互動重任，招安黃復興鞏固小朝廷。

這位退將率團赴北京向共產黨交心，他說有人看衰國民黨，說要八年甚至十二年才能東山再起，但他有信心在三年半後執政，邁向光明之路，「就像今天北京市的天空一樣，藍天再現。」

媽媽咪呀，他都不看報、不上網？中國霧霾嚴重到亡國亡種邊緣，戴口罩上街就有可能被捕失蹤的此刻，說藍天再現，不怕被誤會是在打主人的臉嗎？

沒錯，小英政府現在滿意度不高，老共又在台灣領空侵門踏戶，這大概就是陳鎮湘之流，信心滿滿的緣由。

共軍有個退將王洪光，揚言二○二○發動侵台，一天就能收拾台灣，這是在向習近平叫板添亂子，和陳鎮湘同一副德性，「一犬吠影，眾犬吠聲」，都在要好處，都是獨裁者的豬隊友。

國民黨要拿什麼在三年半後重返執政呢？靠藍委在立法院扯後腿嗎？還是要靠藍八縣招待陸客順便賣些農特產？看看老Ｋ頭頭們，洪秀柱在中常會搞突襲，把主席改選提前舉行，吳敦義潛入水下玩神秘，一不小心可能滅頂，郝龍斌提籃假燒金發動公投，一個護航核四的黨，帶頭反核災區食品進口，不會精神分裂，也算人格異常吧？

習近平的統一大業，要「寄希望於台灣人民」，有王洪光這類的豬隊友已經夠頭疼了，如今又來了一批無骨藍嘴烏鴉，不時發出囈語，別說兩岸統一，就是八年十二年重返執政，也是痴人說夢。

（作者為資深媒體人，新北市民）