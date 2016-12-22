自由廣場》學南韓、以色列：全民皆兵

◎ 謝德謙

最近，呂前副總統提出「全民皆兵」主張，卻引來無識者訕笑。

其實，台灣無時無刻面臨支那併吞威脅，外部情勢並未比以色列或南韓安全。然而，南韓不僅採徵兵制，以色列更是全民皆兵，唯獨台灣卻因自我防衛意識薄弱，轉而欲推全募兵制。

須知以色列國防軍（Israel Defence Forces，IDF）除了自一九四八年起，即係徵募女兵的先鋒；最近更考慮將女兵納入菁英單位的戰車部隊。此外，於二○○四年加入北約（NATO）之波羅的海三國，更因二○一四年俄羅斯併吞克里米亞和美國總統當選人川普對於北約的質疑，而喚醒遭蘇聯占領的記憶。因此，像是愛沙尼亞的志願防衛聯盟（Estonia Defence League，EDF），也都納入女性進行防衛訓練，為可能的俄羅斯入侵做準備。不過，明年五月起，北約將派四千名部隊駐防波羅的海三國和波蘭。同時，川普雖要求盟邦承擔應付的軍費，愛沙尼亞卻是支持的。因為愛國的國防預算，係為五個達ＧＤＰ二％的北約國家之一（波海另兩國將在二○一八年達成），其並派兵阿富汗與伊拉克。人口一三○萬的愛國，更已有二四五○○人參加EDF。

反觀台灣，人民防衛意識薄弱，甚至以不服役為風潮。例如，林飛帆、陳為廷等「學運領袖」都是選擇替代役，而非加入戰鬥兵科。為此，軍方也「從善如流」，口徑一致，配合募兵，自甘淪為社會實驗室和文化戰爭的戰場，遺忘身負作戰之任務。

確實，有部分反動的蔣軍退將投共，台灣人民更害怕原屬蔣家中華民國軍的軍隊轉型未成，沒有保衛台灣的決心。但是，莫說是人，即使是生物，若失去「自衛能力」，何來生命安全？要之，用兵重在「不戰而屈人之兵」；同時，「最好的防衛莫過於全民心防」。然而，我們若欲保障身家性命安全和民主自由的生活方式，豈可拒卻自我防衛？

（作者為台灣南社秘書長）