鏗鏘集》唯一希望結束之後

馬英九政權的第一任海基會董事長江丙坤，為討好台商，暗批新政府，宣稱馬政府寫給「對岸」第一封信，就是告訴北京，「願在九二共識基礎上，回復兩會協商」。

江丙坤的話只證明馬政權的所謂「一中各表」純是對台灣人民的詐騙；北京繼續在要求新政府接受犧牲台灣主權的虛構「九二共識」，那是搞錯對象，搞錯時間。

「九二共識」的偽造，發生在馬英九上台之前，開路的連戰，不堪失敗，變臉演出「連爺爺回來了」，接受虛構「九二共識」，與胡錦濤簽下五點協議；北京公開期待國民黨重返執政。

但對馬觀察一年後，北京並不滿意，國台辦主任王毅告訴參加博鰲會議的錢復，中國領導層有很多人對馬有疑慮，強烈反對胡錦濤的對台政策，「我們已經替馬英九做了很多，他也得替我們做些事」，並明言希望馬依中國的模式，說明台灣與中國大陸「構成一個中國」。

錢復抬出民意與政治現實作為回應，他說，馬英九要進一步行動，或發表與中國立場更符合的聲明，「在政治上有困難」，台灣在這些問題上仍深為分歧。「不管你們喜不喜歡他，馬英九是你們唯一的希望」。

習近平應該重新檢視王毅與錢復的談話紀錄，如果馬英九是中國的唯一希望，那北京的最佳希望已經終局。國民黨分崩離析，即使出了一個更急統的黨主席，卻成不了氣候，更無希望選上總統，新政府豈可能比馬英九更背棄民意？

國民黨崩敗後，馬朝官員急奔赴中國找第二春，證明他們知道他們的時代已經結束，北京應該務實地正視新時代的來臨，不預設條件，與反映民意的新政府恢復對等協商。（作者王景弘，資深新聞工作者）