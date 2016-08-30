◎ 葉煬彬

不管在政論性節目或是年金改革委員會裡，軍公教代表通常可歸類成兩大類：一種是火爆型的，你罵我一句我回你兩句；一種是斯文型的，口口聲聲說要維護「尊嚴」。大家心中一定存在著：「問世間，尊嚴究是何物，直教人生死相許？」請問大家，在社會上最能代表「尊嚴」的是什麼碗糕？說穿了不就是「名」和「利」嘛。在職時靠「名位」生「俸祿」，退休以後，「名」相對沒那麼重要，但「錢」是養命之源，沒錢萬萬不能，你膽敢搶走老子的養命之源，導致老子沒有尊嚴，當然上街跟你拚輸贏了。

或說，不是有地板保障嗎？這就是重點所在，不講還好，越聽越氣。試想，老子在職時位階高，領得多，繳得也多，權責相副，為何退休後要和職等低的人領同樣的錢，這不是讓我在部屬面前下不了台嗎？以後如何領導他們？退休後還有何面目再和他們聚會聊天？這個關鍵點如果不說清楚、講明白的話，永遠會有「要尊嚴」的人出來嗆聲，包括在下我在內。

請注意，所謂過有尊嚴的退休生活，關鍵點就是在於所領退休金要能維持在職時官階俸點間的差距，如果這個差距沒有了，你叫老子還有何面目苟活於天地之間？這就是目前階級森嚴的軍公教退休人員內心最為在意的地方：不患寡而「患均」。

如果連在下我這種「雜氣官」都那麼在意「尊嚴」的意涵，那重視階級意識的軍職人員感受應該就更為強烈深刻的了，這就是他們九三軍人節要出來遊行抗議的主要原因之所在。

再講清楚點，未來上將退休金領的跟下士一樣，教授退休金領的跟職員一樣，常務次長退休金領的跟二職等書記一樣，如果這個邏輯可以成立的話，坦白講，台灣可以提前宣布亡國了。因為軍公教體系中賴以生存的核心價值蕩然無存了，以後沒有人要去考軍公教了，就算考進去，也不那麼在乎職位的升遷了，因為權責相副的階級觀念消失不見了。

（作者為國教院退休研究員）