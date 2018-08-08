政治的日常》被戰雲覆蓋的政黨政治：（上）第二次若槻禮次郎內閣和滿州事變

若槻禮次郎第一次組閣，是因為加藤高明首相病死，第二次接下首相，是因為濱口雄幸被刺殺，兩次組閣都是臨危受命，也算是史上第一人。若槻的國際、國內經驗都相當豐富，但他所繼承的，除了協調主義的外交路線之外，還有因為世界經濟大恐慌而造成的不景氣，以及多次的政變危機挑戰。

李拓梓

濱口雄幸被刺殺後，內閣總理的職務暫時由外相幣原喜重郎代理，但是幣原對壓力承受的能力遠遠不如濱口，濱口又是剛強堅毅之人，一度想要復出視事，只是傷口幾度感染，身體狀況相當衰弱，實在不能擔負首相重責。國事如麻，濱口只得找來曾經組閣的老友若槻禮次郎接下民政黨總裁的重任，受命組閣。

若槻禮次郎第一次組閣，是因為加藤高明首相病死，第二次接下首相，是因為濱口雄幸被刺殺，兩次組閣都是臨危受命，也算是史上第一人。若槻的國際、國內經驗都相當豐富，他也是倫敦條約的全權代表，濱口顯然認為，讓一向主張協調外交的若槻組閣，可以壓制軍方越發囂張的氣焰，確保和平主義的路線不會改變。

但是若槻所繼承的，除了協調主義的外交路線之外，還有因為世界經濟大恐慌而造成的不景氣。都市的狀況不好，農村的情況更糟，住在鳥取的漫畫家水木茂就在《昭和史》漫畫中，提到他兒時鄰居被賣到出海漁船上燒飯，遇到風暴不明不白地死去，海灘上也經常沖來自殺者遺體的往事。

受風暴衝擊最烈的，是日本的東北地方農村。不僅野有餓殍，許多農家為了生存，也只好將女眷逼良為娼。當時的軍隊組成，仍然以維新諸藩，尤其是長州藩陸軍、薩摩藩海軍為主要構成人脈。許多其他地方出身的青年軍官心生不滿，法西斯主義橫行，軍隊裡面也人心浮動。天皇還因此多次召見當時的陸軍大臣南次郎，要求整肅軍紀。

若槻禮次郎第一次組閣，是因為加藤高明首相病死，第二次接下首相，是因為濱口雄幸被刺殺，兩次組閣都是臨危受命，也算是史上第一人。（mainichi.jp）

事實上，若槻內閣也多次面臨政變的挑戰。

第一次是陸軍年輕軍官打算趁著國會開議，一舉包圍國會，推舉前陸軍大臣宇垣一成組閣。另一次也是年輕軍官們打算推舉能言善道的陸軍大臣荒木貞夫組閣。不過若槻運氣不錯，兩次政變都行動前就被破獲而流產，事後因為未遂的理由，懲處都很輕微。軍隊固然情有可原，但這些輕微的判決，確實也助長了軍紀的敗壞。

當時，中日韓之間的衝突引信已經被點燃。朝鮮方面對於日本的併吞憤憤不平，但被派往中國東北開發的朝鮮工人，又受到中國軍警力量的壓制，因此對中國的東北當局也心生怨恨。日本人跟中國人長期以來累積的衝突更不用說，而且自從張作霖被炸後，他留下的東北軍就和關東軍勢同水火，經常爆發零星衝突，日本軍人中村震太郎就是在假扮成中國農民偵查時，被東北軍查獲，未經判決當場處死，引發日本輿論很大的憤怒。

日本在中國東北的活動，是源自於對滿蒙擁有特權以維持生命線的想像。獲得南滿鐵路的特權後，日本派駐了關東軍作為鐵道守備兵的角色，讓張學良的軍隊有如芒刺在背。當時，張學良雖然易幟歸屬蔣介石的國民政府，但卻擁有東北的實際統治權；國民政府雖然維持形式上的統一，但實際上並沒有能耐管到東北。此外，蔣介石當時一心只想剿共，根本不想在羽翼未豐時跟日方發生衝突。滿洲事變就在這種背景下發生了。

陸軍大臣荒木貞夫。（維基共享）

若槻禮次郎接替內閣後，軍方首先發出了增加預算的要求，但若槻並沒有輕易答應。不氣餒的軍方決定採取行動。關東軍的參謀們，訂定了作戰計畫，打算在一九三一年的九月下旬發動突襲，將越來越傾向抗日立場的中國東北軍閥張學良趕出東北。

東京方面得悉這樣的消息，覺得不可為之，開始醞釀要阻止關東軍擅自行動。關東軍方面則先下手為強，在九月十八日當晚，將南滿鐵路柳條湖一段炸毀，接著誣指是東北軍所為，立即發動作戰，佔領張學良部隊營區，並隨即在三天內佔領了奉天。

由於關東軍在人數上明顯是劣勢，因此要求駐韓部隊派兵支援，駐韓部隊指揮官林銑十郎立即把部隊派駐鴨綠江畔，擺出隨時進逼姿態。接著，他居然在沒有得到命令的狀況下，自行判斷渡河，武力上有優勢的日本軍隊，隨即以迅雷不及掩耳的姿態，連續攻擊哈爾濱、長春、錦州，一舉將張學良的部隊壓迫到長城關內。

中國當時的情勢相當複雜，想要反攻的張學良需要蔣介石的支持，但蔣當時把所有的兵力都拿去剿共，並不想跟日本發生衝突。此外，名義上統一中國的蔣介石，權力也不斷被不服氣的軍閥們挑戰著。對蔣來說，東北從來都不受控制，是張學良的東北，不是蔣介石的東北，就算失去他也不會感到痛。但對張學良來說，東北是他的家、他的老巢，失去東北的他不僅痛，軍隊更失去了根據地。這也是後來蔣張關係陷入緊張的原因。

對蔣來說，東北從來都不受控制，是張學良的東北，不是蔣介石的東北，就算失去他也不會感到痛。（圖：網路）

場景回到日本，若槻禮次郎在九月十九日接獲陸軍大臣報告，講到前一天關東軍發動攻擊後，立即發出了不要擴大戰事的命令。但關東軍顯然是把首相的只是當作耳邊風。不僅如此，駐韓部隊也沒有理會首相的指示，開始渡江。若槻禮次郎在得知駐韓部隊行動後，做出了「這樣也沒辦法了」的嘆息，決定撥出駐韓部隊的預算。於是，戰爭在若槻不擴大的指示下不斷擴大，整個滿洲在三個月內落入日本手中。為了讓國際輿論站在日本這邊，日方開始慫恿廢清的末代皇帝溥儀出面建立政權，希望把滿洲事變導向民族自決的浪潮中。（未完待續）