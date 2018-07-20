自由開講》荒謬包庇反同論文 南大教育系勿成教育之恥

洪國峰

台南大學研究生江淑華所著作的論文《 從文化霸權分析臺南市國民中學家長對同志教育觀點的研究》 已通過台南大學教育學系碩士班口試，並於臺灣博碩士論文系統上架 。儘管整個論文產製的過程出現各種荒腔走板的現象， 南大校方卻堅持護航到底，斯文掃地令人嘆為觀止。

論文作者江淑華。（擷取自直播）



三月時，台南有許多家長收到署名南大研究生江淑華的問卷， 問卷聲稱「教育部已推動同志教育課綱， 本問卷的目的在於了解家長對於教科書相關內容的看法」， 但卻有多個題目根本與現行教科書中的同志教育完全無關，例如： 「是否同意老師需教導學生，婚姻不一定是一男一女， 也可以是多男多女。」

上萬民眾關注南大研究生假問卷真抹黑（台南彩虹遊行提供）

有部分家長質疑此問卷內容根本是假問卷、真抹黑， 是在栽贓同志教育，若受訪者原本對於現行教科書內容不夠了解， 恐怕被此問卷誤導，錯認現行教育鼓吹多夫多妻， 是非常糟糕的誘導式問卷，於是家長向台南彩虹遊行聯盟投訴， 聯盟揭發此事引起上萬民眾關注， 當中也包括許多台南大學的在校生。

南大學生接著寫信給教育系主任誠摯表達學生對此事的關切， 詢問該系的處理方式，結果系主任只回覆：「 本案處理討論結果依程序簽核後會答覆檢舉人。謝謝關心。」 沒有確切答覆時程，從此石沉大海。不久後， 南大網站就出現排定論文 final 口試的時間了。

為了瞭解學校究竟如何處置偏頗問卷，南大學生決定前往旁聽口試。 該論文口試原訂 6/30 早上九點於台南大學府城校區舉行，但學生到場時卻發現門上張貼「 地點更動、請洽系辦」的通知，但當天週六並非上班日， 系辦根本沒人，於是學生在全校分頭地毯式尋找， 最終發現地點竟更改至兩公里之外的南大榮譽校區舉行。

場地更改公告。（現場民眾提供）



學生到達新場地後，原本被提出扣押手機、檢查學生證等要求， 學生為了旁聽口試也盡可能配合，但在口試根本未開始之時， 口試委員許誌庭竟直接宣布召開口試委員會議，把旁聽生逐出教室， 並把研究生江淑華留在教室內。然而，《教育學系碩士班修業要點》 當中明訂，口試委員會議中，受試學生應離席。誘導式問卷之後， 又出現違規召開的口試委員會議。而同時， 南大教育系副教授涂柏原竟然在場外公然發送反同公投連署， 更讓南大學生傻眼。

凃柏原現場發送反同公投連署書。（擷取自直播）

而後，研究生江淑華出面直接以口試委員臨時有事不克到場為由， 聲稱將改期舉辦，新的時間與場地將由系辦再度公告。然而， 從此系辦再無公告此論文 final 口試，論文就已經通過口試、上架於「 臺灣博碩士論文知識加值系統」。該系統標明， 口試日期即是原訂口試、卻宣布無法舉辦的 6/30 當天。而論文結論「毫不意外」地聲稱：「 家長確實不同意同志教育，但課綱中仍保留同志教育， 形成文化霸權。」

假如，有份論文問卷標題寫「家長對台南大學教育系的看法」， 結果裡面問題問說「是否同意老師性騷擾學生」 等等跟南大教育系無關的問題，家長理所當然會回覆不同意， 但論文就能夠寫說「家長確實不同意南大有教育系、 但南大卻有教育系、形成文化霸權」嗎？ 若我們不能夠拿與南大教育系無關的問題來否定南大教育系， 又為何可以允許南大教育系研究生拿無關同志教育的問題來否定同志 教育？

請台南大學教育系面對上萬民眾的質疑，正面回應： 到底南大學術倫理委員會對於該論文偏頗問卷的處置為何？ 該論文為何可以耍特權臨時改場地？又為何可以當場臨時取消口試、 再於同天以秘密方式逕行通過？

台南大學有非常多關注研究倫理與性別平等的學生，在整個過程感到 非常挫折，就算論文產製過程再離譜，只要校方護航， 就能夠欺騙口試旁聽生、迴避爭議，照樣取得學位，許多網友笑稱「 學店不意外」，其他南大學生情何以堪！

欲聽取口試的學生聚集 警察到場關注。（現場民眾提供）



（2018台南彩虹遊行媒體組長）



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