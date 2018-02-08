農業二三事》買貴、買不對：年貨採買的迷思

多多採購國產食材，雖然很多進口農產品的價格比國產來得便宜，但不能單以價格為考量，買到「物有所值、新鮮安全」的年節應景食材，才是最高原則。

焦鈞

延後到二月中旬方農曆新年，使得春節的氣氛大大延後；加上又逢難得超級寒流，影響農作物生長，不少家庭主婦已經確定今年荷包又將大失血。每年的年貨採買，特別是生鮮魚肉蔬果，往往佔了最大的比例；而有採買經驗的人應該已發現，蔬果支出金額正逐年攀升，而同樣的要買到好的漁獲、肉品的代價也同樣不貲。在年節採購最後階段，買得貴，不見得買對；買對了，卻可能為荷包省下不少。

先從年節必備水果談起！

冬季盛產柑橘類，特別是近年來農政單位大力規廣種植的茂谷柑，因為口感獨特加上耐儲存，成為春節期間自用送禮兩相宜的平民水果。與茂谷柑成對比的，就是盛產於高雄、屏東的蜜棗，特別是在春節前後的一、二月，正是高雄燕巢、岡山、大社等地盛產棗子的時候，以目前農會和宅配業者合作，2公斤禮盒裝的行情每年都破千，且往往供不應求。

柑橘和棗子，都有傳統節慶的諧音：吉、早生貴子，也更討喜應景。產於這個時期的國產水果，還有同樣來自屏東、高雄的蓮霧，這幾年在農會品牌化的經營成果下，也成為年節送禮的高檔水果代表。唯一可以和國產水果抗衡的，就是每年冬季自紐西蘭、澳洲進口的櫻桃禮盒，一直高居年節水果禮盒的霸主。

今年茂谷柑品質佳、價格平易近人，送禮自用都很適合。（記者黃淑莉攝）

不過今年受節氣影響，春節已是二月中旬，紐西蘭櫻桃產期已經結束，民眾想要過年嘗鮮，就得選擇澳洲，或是更遠方南美洲智利海運裝櫃進口的大盒裝櫻桃。這也是年節應景水果，最容易出現「買貴，但不一定買對」的一個教案。原因在於櫻桃空運、海運，不僅僅只是價格上的差異，還有鮮度與口感，更重要的當然是產地的差別；在台灣，從每年年末開始到隔年一、二月，就是南半球櫻桃的盛產期，市場上充斥著「智利海運」與「紐澳空運」，但一般消費者除非在批發市場源頭購買，可以透過原裝外包裝箱辨識，一旦經過層層批發到末端零售，散裝販售或是「再改包裝」的櫻桃，除非經驗老道否則一般消費者很難區分其產地為何。

這中間的價差，可能就是2至3倍，拿智利海運櫻桃以紐西蘭櫻桃禮盒價格來販售，買到的消費者，就是標準的「買貴，但卻買不對」。消費者除了找有商譽的店家，記得明年可以提早揪團到批發市場直接找源頭盤商批量購買高品質的櫻桃，也是一種既省荷包，又不用擔心買貴買不對。當然，美國進口蘋果與日本進口蘋果，同樣搶攻國內春節應景水果市場，也與進口櫻桃有類似的情況。

不過今年受節氣影響，春節已是二月中旬，紐西蘭櫻桃產期已經結束，民眾想要過年嘗鮮，就得選擇澳洲，或是更遠方南美洲智利海運裝櫃進口的大盒裝櫻桃。圖為紐西蘭Lapin櫻桃。（圖：Linbay好油）

春節蔬菜用量，一般家庭多用準備耐儲存的高麗菜、大白菜，或是長年菜（芥菜），以及菜頭等根莖類蔬菜，以備不時之需；同樣的，高麗菜、大白菜也因為品種別的不同，不同產區的高麗菜口感也會略有差異，適合清炒、燉煮、醃製的各有擅長，相信市場媽媽們都有豐富的經驗。但這幾年氣候異常，蔬菜受寒害、水傷常有所聞，末端零售市場價格的惡意哄抬情況，也就司空見慣；唯一解決之道，就是可提前採購，避免年節前需求大增導致價格居高不下，造成荷包失血。

年節蔬菜還有幾項敏感品項，就是逢年過節應景菜搭配所需，譬如搭配烏魚子必備的蒜苗，以及炒臘肉會派上用場的蒜苔，都是十分應景的年菜，也往往受氣候影響產量不穩定，價格屢創新高；如果不想荷包大失血，恐怕只能割捨不用。

春節蔬菜用量，一般家庭多用準備耐儲存的高麗菜、大白菜，或是長年菜（芥菜），以及菜頭等根莖類蔬菜，以備不時之需。圖為芥菜。（本報資料照）

大魚大肉雖然已退潮流，但年節期間的應景時鮮，特別是鯧魚這類的傳統年菜必備品，在海洋資源枯竭的情況下，業者早已開發出其他替代性水產，幫消費者省荷包。物以稀為貴，真正的銀鯧（或通稱白鯧）的價格，是其他稱之為鯧魚（金鯧、黑鯧，實為「鰺科」魚種）的數十倍；要決定花多少錢買上一條好魚上桌，千萬得睜大眼睛。

在環保意識抬頭下，魚翅這一類對地球海洋生物大大危害的海鮮食材，已漸漸為國人所摒棄；但其他高單價的鮑魚、刺參、干貝等，免不了成為過年期間一種奢華應景表徵，是否有其必要，就看每個家庭對年節年夜飯的定義了。同樣的，市場販售的鮑魚，也有以「進口螺肉」混充，這些已不是新聞，但也說明了產品標示的亂象，也讓消費者增加了「買貴、買不對」的機會。

當然，年節祭祖三牲祭品，國產豬肉、雞肉絕對是必選，即使年前價格飆漲，但在需求面擴充的情況下，一般消費者也都能接受，是消費者最不用擔心「買貴卻買不對」的年節生鮮。最後還是免不了要呼籲，多多採購國產食材，雖然很多進口農產品的價格比國產來得便宜，但不能單以價格為考量，買到「物有所值、新鮮安全」的年節應景食材，才是最高原則。