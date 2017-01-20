伊朗與西亞世界》何梅尼與西亞世界

探究一場歷史事件的始末，若只從單一角度、單一人物切入，就難以窺見其他面向對於事件本身的影響，例如，何梅尼與伊朗革命。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

1979年伊朗革命之後，最受世人矚目的人物就是宗教人士何梅尼（Ayatollah Khomeini）。

革命之前，何梅尼只是個遭到政府驅逐的宗教人士，在國內固然有其影響力與支持度，但並不是甚麼重要的領袖，1979年革命中，他也不是唯一主角，而許多經歷過1979年革命的伊朗人，對於何梅尼的看法其實並不如主流觀點那麼一致。

何梅尼原本是在接近伊朗中部小鎮庫姆（Qum）的宗教人士，因在1960年代初期反抗巴勒維政府（Pahlavi）的改革運動遭到拘禁，後因再次參與反抗運動才遭當局驅逐出境。在一般的認知中，由於何梅尼在1979年革命後即掌握政權，所以想當然爾就是伊朗革命領袖，而且他「向來」受到人民愛戴。於是，何梅尼所說的話，無論在什麼情況、什麼時代，都為民眾瘋狂支持；他的一些反政府言論，例如批判「巴勒維的親美立場，讓伊朗人連美國狗都不如」，也獲得伊朗人認同；他在1941年出版的《揭開秘密》（Secret Revealed）、1970年出版的《伊斯蘭政府》（Islamic Government），批判美國、批判巴勒維，獲得了民眾支持，也成為了1979年的革命基礎。

1979年伊朗革命之後，最受世人矚目的人物就是宗教人士何梅尼，但對許多經歷過1979年革命的伊朗人而言，對於何梅尼的看法其實並不如主流觀點那麼一致。（www.eldiario.es）

由此觀之，1979年伊朗革命宛若何梅尼畢生努力的成果。但是，探究一場歷史事件的始末，若只從單一角度、單一人物切入，就難以窺見其他面向對於事件本身的影響。當何梅尼在1960年代初期遭伊朗政府逮捕時，是由較為資深的宗教人士沙理亞德馬達里（Ayatollah Shariatmadari）為其說項才獲得釋放。可見在60年代何梅尼不見得是甚麼重要的宗教人士，當時的資深宗教人士也並非站在反政府的立場。況且，他的反美、反巴勒維的言論在當時究竟有多少人知道、影響的層面有多深？也並不是把他的特定言論圈選、羅列出來，就能說明。

何梅尼在他的著作中多次以文字表達他對美國的不滿，但這並不能代表全伊朗人的意見。他的作品又有多少人曾閱讀過？也令人存疑。60年代後的何梅尼人不在伊朗，著作又如何能在伊朗廣為流傳？如果當時何梅尼的作品名列年度暢銷書排行榜前十大，或許多少還可以證明他的影響力，但這當然是玩笑話。

其實，反政府運動在伊朗國內開始蔓延，當中有許多革命人士所付出許多心力。在這樣的氣氛之下，連帶使得人不在伊朗境內的何梅尼氣勢也跟著水漲船高。例如，1977年底他的長子在德黑蘭遭到暗殺，其實查無兇手，但何梅尼支持者宣稱這是巴勒維政府所為；到了1978年年初，有民眾在聚集的示威活動中開始高喊「讓何梅尼回國。」接下來幾個月這類主張也在各種集會中出現。同年8月，在波斯灣靠近伊拉克的城市阿巴丹（Abadan）發生電影院大火，據傳有數百人死亡。這起事件，反政府人士直指是巴勒維所為，何梅尼則是見縫插針，預言往後將會有更多類似事件；10月，何梅尼從伊拉克抵達法國巴黎。原因之一就是伊拉克政府應巴勒維國王的要求將何梅尼驅離，以免他影響伊朗政局，這個事件可視為是何梅尼在反政府時期具重要地位的指標，但仍不足以用以證明他是伊朗反政府運動的領導人。

1978年，阿巴丹發生電影院大火，據傳有數百人死亡。這起事件，反政府人士直指是巴勒維所為。（Fouman.com）

當時實際在德黑蘭運作反政府活動的大有人在，相較之下，何梅尼比較像是隔空喊話。不過，當何梅尼到了法國之後卻因禍得福，獲得大量的媒體關注。原本國際間對何梅尼並不具任何清晰概念，卻因在媒體上大量曝光而成為「革命領袖」。 巴勒維國王於1979年1月離開伊朗，何梅尼隨後於2月回到德黑蘭，之後隨即藉著他的政治手段於1979年後在政壇取得優勢地位。當時雖有臨時政府成立，並由革命運動真正的核心人物巴札爾干（Mehdi Bazargan）擔任首相，但何梅尼本身也組織了「革命議會」（Revolutionary Council），如太上國會般監督臨時政府。

何梅尼甚至介入革命之後制訂憲法的過程。在1979年6月，巴札爾干政府訂立了一套憲法，但隨後何梅尼陣營表態拒絕這套憲法，並認為應該將何梅尼的宗教理念做為憲法的主要架構。原先，何梅尼對於原版憲法並無異議，但卻在此時突然轉向反對臨時政府的憲法。而何梅尼態度為何驟變，現今並無任何文獻資料可以對他當時的想法進行瞭解。 何梅尼在其著作《伊斯蘭政府》裡提到「宗教學者的政治管理」（Velayat-e Faqih or Governance of Jurist），由一個崇高的宗教學者掌管政治事務，就成了伊朗1979年下半年憲法制訂的重心。然而，其他宗教人士卻在此時提出批判，造成何梅尼陣營與其他陣營的衝突。特別是之前提到的沙理亞德馬達里，他不認為需要由單一宗教學者掌握政權，畢竟伊朗史上從未有任何宗教人士掌政的先例，此時由特定宗教人士的觀念來做為憲法骨架，引起衝突也就不令人意外。

革命後，巴札爾干（右）擔任首相，但何梅尼也組織了「革命議會」，如太上國會般監督臨時政府。 （akairan.com）

從這裡也可以看到，主流觀點中提到何梅尼的思想是所謂「伊斯蘭原教旨主義」（Islamic Fundamentalism），另稱為「基本教義」，其實完全不是那麼回事。什麼是基本教義的意涵，並沒有特定標準，所有的宗教人士也沒有一致立場。何梅尼的想法與作法，應是亞伯拉罕米恩（Ervand Abrahamian）的著作《何梅尼主義》（Khomeinism）所描述的較為貼切。我們今日所理解的1979年伊朗革命，也只是以何梅尼觀念為主的革命，成為有特定立場與史觀的革命。

時至今日，對伊朗政府而言，何梅尼還是不容他人做任何評價的，即使是好評也不見得能夠接受。例如，2014年英國的伊朗裔學者阿迪布摩格達姆（Arshin Abid-Moghaddam）出版的《A Critical Introduction to Khomeini》，儘管讚許何梅尼為20世紀相當偉大的革命家，但在隔年的5月伊朗的德黑蘭國際書展卻被列入禁書。

該如何評價何梅尼？也許到下個世代都還是會引起爭議。