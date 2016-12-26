魔幻拉美》誰出賣了切．格瓦拉？（下）

誰出賣了切？不能一味的歸咎於外部因素。隊員彼此不睦、軍心渙散、健康不佳、背棄叛逃…… 諸多事件早就預知失敗結局。此外，迷宮般的戰區阻斷了游擊隊對外通聯的管道，切僅靠著收音機隱約拼湊出軍方的部署計畫，但軍方採聲東擊西策略，讓切產生錯覺，而步步踏上死亡之路。

陳小雀

續上篇

切的玻利維亞民族解放軍成軍之初有十七人，到被捕前夕又只剩十七人，戰到最後僅五人倖存並得以逃離戰區。人數最多時，達到四十七人，除了切是阿根廷籍之外，成員主要為古巴籍和玻利維亞籍，以及四名來自法國、祕魯和阿根廷的訪客。與菲德爾．卡斯楚的大鬍子游擊隊最初的八十二人相較之下，這支四十七人的解放軍並非所有成員都有戰鬥能力。才成軍，隊員之間的相處頗為不睦，有經驗的古巴隊員擔任前鋒，負責山區最艱辛的開路工作和最危險的伏擊戰，不僅彼此時有口角，與玻利維亞成員也偶有爭端。玻利維亞隊員則未接受嚴格的軍事訓練，軍心渙散，當游擊隊進行行軍訓練時，即有兩人因不諳水性而淪為波臣，游擊戰正式拉開序幕之後，有人驚慌失措，甚至在後期戰事告急之際，又有兩人叛逃。

1967年三月，四名訪客來到游擊隊基地，即：綽號華仔（El chino）的祕魯人璜．巴布羅．張（Juan Pablo Chang Navarro Lévano，1930-1967）、法國人德布萊（Régis Debray，1940-）、阿根廷人布斯托斯（Ciro Roberto Bustos Marco，1932-）和妲妮亞（Tania）。華仔是祕魯民族解放軍領導人，係華人後裔。德布萊為當時法國左派青年，赴玻利維亞協助切召募游擊隊員，也負責切和古巴之間的聯繫工作。布斯托斯是畫家，加入阿根廷游擊隊，是切在阿根廷的祕密聯絡人。

切的玻利維亞民族解放軍成軍之初有十七人，到被捕前夕又只剩十七人，戰到最後僅五人倖存並得以逃離戰區。（http://www.datos-bo.com/）

妲妮亞本名為達瑪拉．邦柯．拜德（Tamara Bunker Bider，1937-1967），出生於阿根廷，父親是東德人，母親乃波蘭人，後來入籍東德，與切相識於古巴，並擔任切在玻利維亞的聯絡人。 四人進入基地不久後，游擊隊與軍方即正式開戰，切只好將他們編入中路，由他親自帶著一起行動，待占領鄰近城鎮後再讓他們自行撤離。然而，妲妮亞與幾名隊員身體出現不適，嚴重影響整支隊伍的移動速度。切於是重新編組，讓後衛隊長華金（Juan Vitalio Acuña Núñez，1925-1967）於四月十九日先護送德布萊和布斯托斯離開戰區後，再率領部分的後衛和其他傷兵，前往指定地點與切會合。切預估兩隊將於三天後會合，孰知，這一分手，兩隊被山林阻隔，始終無法會合。八月三十一日，華金的後衛隊中了埋伏，悉數遭殲滅，妲妮亞也在其中。

德布萊和布斯托斯離開游擊隊的隔天，便被玻利維亞軍方逮捕。兩人遭刑求逼供，有可能向軍方透露切在玻利維亞。其實，兩人被捕等於斷絕了切的對外通聯，尤其與古巴之間的聯繫。德布萊和布斯托斯在1970年才獲赦，一度背上出賣切的罪名。隨著時光流逝，德布萊從左派青年轉變成反革命人士。2007年，在切逝世四十周年時，布斯托斯曾公開否認向玻利維亞軍方畫出切的畫像；他表示，無論抽著雪茄、抑或叼著煙斗，無論蓄著鬍鬚、抑或留著長髮，切的長相十分容易辨識，他不必多此一舉替軍方勾勒切的容貌。

妲妮亞出生於阿根廷，父親是東德人，母親乃波蘭人，後來入籍東德，與切相識於古巴，並擔任切在玻利維亞的聯絡人。（圖：網路）

至於華仔，迫於當時的情勢發展，而留在游擊隊裡。華仔有夜盲症，戴著厚重眼鏡但視力依舊模糊，再加上耳沈和跛足，對游擊隊助益有限。1967年十月九日，游擊隊在猶羅（Yuro）峽谷遇到伏兵，華仔、切和另一名隊友被軍方俘獲，一同被押到無花果村，三人被分別監禁，翌日旋即遭處決。

隊員或生病、或受傷，大大削減了游擊隊的戰鬥力。更為甚者，還有四名玻利維亞共產黨員完全不適任，切在日記中以「廢人」稱之，認為這四人不配享有游擊隊員的榮譽，但又怕他們叛逃，只好將他們留在游擊隊裡。其中兩人終究利用伏擊戰脫逃，早已萌生退意的兩人被軍方俘虜後，還是出賣了切，供出情資。

誰出賣了切？

不能一味的歸咎於玻利維亞當地居民、或有異心的玻利維亞共產黨員，也不能全怪罪於德布萊和布斯托斯。那麼，到底問題出在哪裡？游擊隊員粗心將作戰日記遺留在舊營區，妲妮亞進入基地之前所駕駛的吉普車被玻利維亞軍方發現…… 諸多事件早就預知失敗結局。此外，迷宮般的戰區阻斷了游擊隊對外通聯的管道，切僅靠著收音機隱約拼湊出軍方的部署計畫，但軍方採聲東擊西策略，讓切產生錯覺，誤以為軍方無法掌握游擊隊的行蹤，而步步踏上死亡之路。