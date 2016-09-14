郭老師的跑步教室》路跑熱潮退燒了嗎？

路跑的熱潮在去年達到高峰，平均每天有近兩場賽事，卻又在今年急速萎縮，曾經場場秒殺的比賽變成有報名就有份，路跑真的只是「蛋塔」運動嗎？那些不再跑步的人，都去了哪裡？

郭豐州

這陣子路跑圈子裡面的人終於把一直放在心裡的疑問放到枱面上談論了，這個疑問就是：台灣路跑是不是跟曾經讓全台陷入一時瘋狂排隊購買的蛋塔一樣，專賣店在一夕之間消失，路跑的熱潮也在短短的時間內急速退燒？

路跑活動急速退燒，僧多粥少，許多賽事的報名人數都不如預期。（資料照，記者林欣漢攝）

2013和2014那兩年路跑賽場次急速增加，從三百場翻倍，許多賽事都以秒殺的速度報名滿額，馬拉松賽事動輒四、五千人報名，路跑一時之間好像變成全民運動，身邊親友同事都投入跑步行列，以致當2015年路跑場次達到七百場時，開始出現「粥多僧少」的現象，場次太多，人數開始稀釋，除了熱門賽事，部分賽事的參與人數開始下降。到了今年，場次變動不大，但是參賽人數已急遽降低，全國規模最大的伊貝特網路報名網粗略估計，路跑場次平均報名人數已經只有原來的三成，至於原先因報名人數太多，為免開放報名當天報名網站就被擠爆 而改成抽籤制的太魯閣馬拉松和台北馬拉松，更是幾乎人人有籤，連沒有積極練習，只想去試試手氣的跑友都中籤了，只能以戲謔的口吻說：「糟了，我居然中了……」從一票難求的高峰到「有報就有」的如今，只有短短兩年的時間。

路跑活動於前兩年達到高峰，最多一年曾舉辦高達七百場賽事，各種名目、場地都能來一場。（資料照，記者王榮祥攝）

那麼路跑的人潮到哪裡去了？依據我們的觀察總共分成三批，第一批的人轉向其他運動去了，最多的是鐵人三項，原先體能門檻很高、參賽人數不多的鐵人賽，許多跑步者在體能增進之後，發現完成三項不再那麼高不可攀，同時內容有三項，不會太單一，加上幾位女明星也親身參與，加大了吸引力，鐵人賽變成新的熱門項目。其實以運動的角度來看，這是好事，路跑主要還是下肢的運動，為了全身肌力均衡發展，玩鐵人三項是值得鼓勵的，在高層次的田徑訓練中，鐵人三項也被當成是輔助運動，田徑運動員可以從鐵人三項中發展出主項運動之外的其他肌群，有助於提昇主力運動的成績。另外，在所有「出走」的人裡，其實也很難確定沒有基於盲從現象，反正看到別人走就跟著走了，並沒有多省思與鞏固自我路跑的動機是什麼，所以當熱潮轉向，自然跟著離開，這是第二批的人。第三批的人則是我在河邊跑步遇到的跑友們，路跑風氣還在，只是跑友們不再像前幾年那麼瘋，起早貪晚，南征北討，到處參賽，追求百馬。原來人類情感上本來就沒有可以維持長時間的「瘋迷」，如同熱戀有賞味期，唯有清楚自己路跑的動機是為了健康，為了提昇生活品質，為了實現自我，才會以平常心去看待，繼續維持路跑的習慣。

賈永婕近年多次挑戰三項鐵人競賽，也吸引了不少人由路跑轉向三鐵發展。（記者張存薇攝）

我以「杯子裡泡沫下的咖啡才是精華」來鼓勵對路跑熱潮退燒感到失落的朋友們。當人們將跑步融入生活，養成了路跑習慣；當人們從跑步當中獲得健康、得到樂趣，這些人都會以跑步為終身運動項目之一。而跑步的人口其實持續在成長，地區社大慢跑班、企業路跑班、跑步學堂路跑班學員人數其實一直在穩定成長。我們在運動教育上，還是要強調情意的教學，鼓勵大家以平常心去實踐學到的路跑知識與技能，就不會再有蛋塔式的熱潮。可預見未來路跑賽的場次不會再有這麼多，一些以營利為目標的單位會因辦路跑沒有利潤而收手，對於整體運動市場的秩序重建也有幫助，因此嚴格來說，路跑熱潮沒有消失，是參賽熱潮消退而已，我們應以平常心看待這件事。

我們在運動教育上，還是要強調情意的教學，鼓勵大家以平常心去實踐學到的路跑知識與技能，就不會再有蛋塔式的熱潮。（情境照）