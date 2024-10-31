晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》終身監禁「不得假釋」 近七成可接受廢死

2024/10/31 05:30

◎ 魏思源

最近因為大法官釋憲，死刑議題又被討論。放眼國際，許多先進國家在廢死當下，都面臨強烈反對聲浪，但政府也針對民眾的顧慮與需求，嘗試健全相關配套，作為漸進式推動廢死的後盾。

依英國與法國經驗，政府廢除死刑後，都以終身監禁作為替代刑罰。兩國雖未在法律明定假釋最低年限，但給予法官權衡的彈性空間，一般而言，英國終身監禁約在服刑十五到廿年間可申請假釋，法國則是十八到廿二年；不過，當面臨極嚴重的犯罪行為，如姦殺兒童、恐怖攻擊犯罪等，法官也能做出「終身監禁不得假釋」的判決。反觀台灣，經統計二○一三年至二○二二年無期徒刑受刑人假釋出獄人數為六五七人，在監執行時間平均只有十七．九年，且作為死刑替代刑罰手段的無期徒刑，未依罪刑輕重，賦予法官判處不得假釋的權力，不僅難以化解民眾的憂慮，也讓人民對司法感到不信任、甚至絕望。

未來若要讓民意接受廢死，現在亡羊補牢的方法就是，修法提高無期徒刑的假釋門檻及標準，甚至針對罪大惡極的犯罪者不得假釋。「終身監禁不得假釋」其實比死刑更殘酷，這項刑罰不是用短暫的方式剝奪兇手的生命，而是以漫長的方式剝奪兇手的自由，讓兇手與社會永遠隔絕，而最終兇手仍難逃一死。

日前，時代力量公布相關死刑民調，有近八成民眾支持死刑制度，但民眾支持死刑的意志，也不是完全難以撼動。這份調查顯示，若以「無期徒刑滿廿五年以上，表現良好可假釋」取代死刑，僅十六．八％可接受；但若以「終身監禁不得假釋」取代死刑，接受度高達近七成。可見當民眾對犯人出獄的不安與疑慮被消除，未必會堅持死刑為刑罰手段。

說實在話，若真想懲罰罪犯，不是槍決他，而是關到他自然死。這對犯案者才是最大的精神折磨，他必須在有生之年永久承擔自己行為所造成的後果，直到他自然離開人間。其實「終身監禁不得假釋」是一種「比死刑更嚴厲」的懲罰，現階段來看，這項配套不失為未來朝廢死邁進的可能選項。

（作者從事資訊業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書