自由廣場》終身監禁「不得假釋」 近七成可接受廢死

◎ 魏思源

最近因為大法官釋憲，死刑議題又被討論。放眼國際，許多先進國家在廢死當下，都面臨強烈反對聲浪，但政府也針對民眾的顧慮與需求，嘗試健全相關配套，作為漸進式推動廢死的後盾。

依英國與法國經驗，政府廢除死刑後，都以終身監禁作為替代刑罰。兩國雖未在法律明定假釋最低年限，但給予法官權衡的彈性空間，一般而言，英國終身監禁約在服刑十五到廿年間可申請假釋，法國則是十八到廿二年；不過，當面臨極嚴重的犯罪行為，如姦殺兒童、恐怖攻擊犯罪等，法官也能做出「終身監禁不得假釋」的判決。反觀台灣，經統計二○一三年至二○二二年無期徒刑受刑人假釋出獄人數為六五七人，在監執行時間平均只有十七．九年，且作為死刑替代刑罰手段的無期徒刑，未依罪刑輕重，賦予法官判處不得假釋的權力，不僅難以化解民眾的憂慮，也讓人民對司法感到不信任、甚至絕望。

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未來若要讓民意接受廢死，現在亡羊補牢的方法就是，修法提高無期徒刑的假釋門檻及標準，甚至針對罪大惡極的犯罪者不得假釋。「終身監禁不得假釋」其實比死刑更殘酷，這項刑罰不是用短暫的方式剝奪兇手的生命，而是以漫長的方式剝奪兇手的自由，讓兇手與社會永遠隔絕，而最終兇手仍難逃一死。

日前，時代力量公布相關死刑民調，有近八成民眾支持死刑制度，但民眾支持死刑的意志，也不是完全難以撼動。這份調查顯示，若以「無期徒刑滿廿五年以上，表現良好可假釋」取代死刑，僅十六．八％可接受；但若以「終身監禁不得假釋」取代死刑，接受度高達近七成。可見當民眾對犯人出獄的不安與疑慮被消除，未必會堅持死刑為刑罰手段。

說實在話，若真想懲罰罪犯，不是槍決他，而是關到他自然死。這對犯案者才是最大的精神折磨，他必須在有生之年永久承擔自己行為所造成的後果，直到他自然離開人間。其實「終身監禁不得假釋」是一種「比死刑更嚴厲」的懲罰，現階段來看，這項配套不失為未來朝廢死邁進的可能選項。

（作者從事資訊業）

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