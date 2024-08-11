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自由廣場》用詩寫台灣民主 懷念曾貴海醫師

2024/08/11 05:30

◎ 韓明榮

七月五日，接到曾貴海醫師夫人電話，說曾醫師住在高醫加護病房，突如其來的消息令我嚇一跳，原來曾醫師確診且併發肺炎，呼吸困難病情較嚴重，所以住院治療。

住院期間，病情時好時壞，七月十日，我前去探望、鼓勵他。當時，他意識清楚，大家都為他祈禱，期盼能度難關。高醫醫療團隊也很用心照料。然而，後來仍不抵病魔侵襲。前後才一個多月，一個寶貴生命就這樣離開了！真令人婉惜！武肺對全人類健康和生命的危害，真是大災難。

曾醫師是高醫高我三屆的學長。他醫科第七年是到台北榮總實習，表示他在校成績優異。畢業後，繼續在榮總胸腔內科完成專科醫師訓練，才回到高雄市立民生醫院當胸腔內科主任，之後就在高雄開業。在醫界，是一位術德兼備、令人尊敬的胸腔內科專家。

他在高醫求學期間，也是乒乓球好手，體能和球技都很好。開業後，他將充沛體力發揮在社運參與和文學創作。在社運參與的範圍很廣，環保倡議包括高屏溪的整治、柴山自然公園的促進、成立高雄市綠色協會及出任衛武營都會公園促進會的召集人。

在參與民主改革運動方面，包括參加台灣醫界聯盟，建國黨高屏地區召集人、籌組台灣南社和台灣社等。文學創作方面，他在高醫的時候就和江自得、吳重慶等同學創立「阿米巴詩社」，開業之後，又創辦《文學界》、《台灣文學》雜誌、擔任社長，出版許多書籍與詩集。

曾醫師幾十年來參與社會改革運動，從戒嚴的威權時代，到自由民主時代，他將此參與改革的過程，用寫詩方式呈現出來，是台灣珍貴的史詩，也因此得到二○二二年厄瓜多世界詩歌獎之殊榮，是亞洲得獎的第一人，是台灣之光。

曾醫師驟然離我們而去，真是嘸甘，不捨！曾醫師留給台灣許多思想、事蹟和文化的寶貴資產，是後人學習的好榜樣。

我常想，台灣人除從事本行外，倘若能學習曾醫師疼惜台灣的精神，撥出一些時間，共同關懷社會，只要做一件就好，然後我們「堅持」下去，時間久了，台灣在各方面一定會有更好的發展，與君共勉之！

（作者為醫師、現任台灣南社副社長）

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