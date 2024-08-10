自由廣場》80萬律師費是擦屁股的

◎ 全澩仨律

這次，民眾黨於憲法法庭聘僱的林大律師，花費80萬元，引來一陣錯愕；其實，早年，理律陳長文大律師代理國家去荷蘭買潛艦，律師酬庸以億計，大家是否忘記了？當時還引來律師界的垂涎呢！

付律師費的功能，本有多樣，一件罪證確鑿的案件，當事人豪擲百萬或千萬，交代律師「辦好」事情，有時可能只達到「收屍」的功能；本件，民眾黨付了80萬元，以柯痞正用刀叉吃人肉的場景，民眾黨荷包滿滿，既要搞垮賴政府，這把米豈會捨不得撒！但林大律師這80萬元可不好賺。

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承上，委任律師有很多種「用途」，而民眾黨一定是仰慕林大律師的學經歷而聘用他，林大律師的能耐，連我都可以替他背書；問題是，這個憲政爭議案，民眾黨提供給律師的素材呢？

律師的工作，比較像早期台灣社會的總鋪師，他們只帶簡單的炊煮工具到辦桌現場，其餘的素材，全是主人家張羅準備，搞不好中午的「五柳枝」，「烏仔魚」還在池塘裡，中午這一道菜有得吃、沒得吃，均尚在未定之天，就甭說好不好吃了。藍白兩個博士立委，正好一個歐陸法系，一個英美法系，再加上一個檢察官，三個臭皮匠難道勝不了一個諸葛亮？豈能妄想聘個80萬元的律師就搞定一切！

當事人如果幹了傷天害理的事，律師若還為其狡辯，不連帶被法官開罵才怪；這時，委任律師的作用就是代替你被罵；所以林大律師收這80萬元，依我看，他的功能應是「擦屁股」用，而照藍白這種拉法，搞不好，80萬元都不夠買衛生紙。

至於好老K黨之委任費，總額高達106萬元，這正好佐證，兩個屁股各自拉了一大包，處理工程確實繁複，不管是收屍，或善後清理，都有困難度。承接這種案子，也要掂掂自己斤兩。

闖禍的是藍白，老K黨翁大博士竟反誣指賴政府在憲法法庭搞「民粹」。若非藍白招惹政府各大機關，自己沒事去捅各個蜂窩，怎會被螫得唉唉叫！一副誤闖司法叢林的小白兔狀，還想討同情嗎？這是把憲政當兒戲的下場。

（作者是律師）

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