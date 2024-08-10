晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》80萬律師費是擦屁股的

2024/08/10 05:30

◎ 全澩仨律

這次，民眾黨於憲法法庭聘僱的林大律師，花費80萬元，引來一陣錯愕；其實，早年，理律陳長文大律師代理國家去荷蘭買潛艦，律師酬庸以億計，大家是否忘記了？當時還引來律師界的垂涎呢！

付律師費的功能，本有多樣，一件罪證確鑿的案件，當事人豪擲百萬或千萬，交代律師「辦好」事情，有時可能只達到「收屍」的功能；本件，民眾黨付了80萬元，以柯痞正用刀叉吃人肉的場景，民眾黨荷包滿滿，既要搞垮賴政府，這把米豈會捨不得撒！但林大律師這80萬元可不好賺。

承上，委任律師有很多種「用途」，而民眾黨一定是仰慕林大律師的學經歷而聘用他，林大律師的能耐，連我都可以替他背書；問題是，這個憲政爭議案，民眾黨提供給律師的素材呢？

律師的工作，比較像早期台灣社會的總鋪師，他們只帶簡單的炊煮工具到辦桌現場，其餘的素材，全是主人家張羅準備，搞不好中午的「五柳枝」，「烏仔魚」還在池塘裡，中午這一道菜有得吃、沒得吃，均尚在未定之天，就甭說好不好吃了。藍白兩個博士立委，正好一個歐陸法系，一個英美法系，再加上一個檢察官，三個臭皮匠難道勝不了一個諸葛亮？豈能妄想聘個80萬元的律師就搞定一切！

當事人如果幹了傷天害理的事，律師若還為其狡辯，不連帶被法官開罵才怪；這時，委任律師的作用就是代替你被罵；所以林大律師收這80萬元，依我看，他的功能應是「擦屁股」用，而照藍白這種拉法，搞不好，80萬元都不夠買衛生紙。

至於好老K黨之委任費，總額高達106萬元，這正好佐證，兩個屁股各自拉了一大包，處理工程確實繁複，不管是收屍，或善後清理，都有困難度。承接這種案子，也要掂掂自己斤兩。

闖禍的是藍白，老K黨翁大博士竟反誣指賴政府在憲法法庭搞「民粹」。若非藍白招惹政府各大機關，自己沒事去捅各個蜂窩，怎會被螫得唉唉叫！一副誤闖司法叢林的小白兔狀，還想討同情嗎？這是把憲政當兒戲的下場。

（作者是律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書