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自由廣場》台語本非閩南語／不能忽視語言主體性

2024/08/03 05:30

◎ 蔣日盈

台灣台語的議題，教育部正名後，本應就此落幕，但近日仍時有雜音，其中不乏知名學者。這顯示台灣人對語言主體性的認知仍有偏頗。

聯合國教科文組織早在一九九九年倡議國際母語日，強調世人要保護自己母語、尊重他人母語。而我們的「國家語言發展法」已在二零一九年公布，教育部卻遲至現在才為台語正名，已嫌太遲，社會上卻仍雜音不斷。可見國人還不能站在語言主體性立場維護本土語，而徒留被威權幽靈操作的空間。

先談閩南語一詞：歷史上並無閩南語這種語言，文獻或資料出現的都是集合名詞的概念，泛指閩南地區或閩南語系的語言。「地區」、「語系」僅是語言研究用語，不具語言功能。直到日治時期，台語也不曾被稱作閩南語，那時有泉彰荷西法等外來語參雜本地的平埔語，日治後再揉合日語，開始出現台灣話或台語的稱呼，這個稱呼，連國民黨政府初來台灣時依然沿用。後來國民黨政府刻意營造台灣是中國一部分的氛圍，而將閩南語三字強加在台語身上。光是這點，任何追求台灣主體意識的人，就不該接受閩南語這個名稱。

至於所謂台語有否侵犯到其他本土語地位？國民政府置入閩南語這個詞時，提及台灣不是只有台語，藉此挑撥其他族群對台語一詞產生反感。但其實只要願意，各語族都可以自稱是台語啊，沒人可干涉你。正如你不能去限制別人不能叫「俊雄」，你自己也可以命名叫「俊雄」啊！不會別人叫俊雄你就變醜雄。於是不少人不照顧自己母語，寧可費神去計較別人的名字，而放任外來的華語成為國語獨佔資源，實在不智。

有人說廈門語和台語一樣，暗指台語也是閩南語。其實，語言會隨環境時間而變。像前述，台語已摻入荷西法日等語，還有台灣特有用語，都是廈門語所沒有的，怎麼可能相同？近年廈門語和台語很相近，是因為小三通，台商大都由廈門出入，加上福建辦的「兩岸閩南文化交流研討會」，著意從台灣聘請台語教師去教「閩南語」，統戰意味濃厚。如今廈門已訓練出不少人，他們的「閩南語」講得和我們的「台語」一模一樣。我早就擔心，如果「服貿」通過，一旦台灣欠缺「台語」人才，廈門早就備好大批「閩南語」師資，正好無縫接軌。

語言學科不僅有「語言社會學」，也有「社會語言學」，由這不難理解，語言會影響社會發展，而社會變化也會影響語言形成。所以語言的重要不僅是溝通工具，在極力爭取台灣主權地位時，我們怎能放任語言被操弄成為破口？

（作者是台灣羅馬字協會理事 台灣南社社員）

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