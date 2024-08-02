晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》嚴審學位論文 杜學歷通膨惡化

2024/08/02 05:30

◎ 汪志堅

報載某國立科大指導教授收錢請人代筆學生論文，並護航學生取得學位，敗壞學倫之巨，令人瞠目。

二○二二年選舉期間，藍綠白跨黨派都有政治人物涉入抄襲風波，讓公眾察覺事態嚴重。甚至有議會議長以國小學歷跨級就讀在職碩士班，寫出高專業的醫學領域論文，但被發現是抄襲而撤銷論文。抄襲案涉及的學校，從頂尖學府台灣大學到各等級公私立學校都有，顯示整個碩博士教育有檢討必要。

抄襲論文的情況，在抄襲軟體比對的強力偵測之下，逐步獲得舒緩。但國小畢業為何能讀碩士班？這是因為用同等學力入學。俗稱為吳寶春條款的同等學力入學是教育部美意，原先目的是讓吳寶春這類在國際上展露頭角的成功人士，也有進修的機會。但各校招生困難，面臨生源不足，常把願意入學的學生以各種理由定義為「傑出人士」，這條款就成為漏洞缺口。但在教育部檢討調整下，已逐步解決。

本以為這些問題都已解決，但這次發生指導教授直接收錢轉介其他學生代寫，令人驚訝萬分。因為是代筆，而非抄襲，軟體無法偵測，指導教授可能覺得萬無一失，而肆無忌憚。本案顯示少數老師的學倫敗壞，已到令人髮指程度。痛定思痛，各校務應嚴格把關學位論文，避免學歷通膨惡化。倘不嚴肅處置，將致劣幣驅逐良幣，學生會趨之若鶩尋覓允許代寫論文的老師指導，而認真的老師反而不受歡迎，讓後者心寒。

有人認為釜底抽薪之計是取消碩士論文，改以技術報告取代，但技術報告同樣有抄襲與代寫的可能性，若技術報告也抄襲，難道順帶取消技術報告？這明顯是鋸箭法，不高明。

碩士在職專班較高學費以及較高鐘點費，使得在職專班成為挹注學校經費與提升老師待遇的捷徑。高額的鐘點費，讓某些老師傾向於支持寧濫勿缺的寬鬆入學標準，並不斷放寬課業與論文的標準，導致學歷通膨惡化。要避免學歷的通膨，重點在於嚴格把關，不要讓在職班變成化外之民，而是要堅持品質。

在職班的授課內容，可以更為實務，但不代表可以草草混過，更不可利用大量的參訪來代替授課。在職專班所撰寫的論文或技術報告，可以是實務導向，但不代表可以抄襲、代寫、或是低品質。在職專班的經費，可挹注學校發展，但不可變成學校或系所的小金庫，應成為學校總體經費運作的一部分。老師可因假日上課而獲得額外津貼，但授課時數應合併於正常授課時數計算，且鐘點費金額不應過高，避免老師想要額外鐘點收入，而討好在職班學生，不敢在課業上面要求。

許多學校的研究所與在職班仍屬高品質，許多老師也認真指導論文。但少數老師不當行為，已令杏壇蒙羞。制度上務必進行調整，以避免層出不窮的學術倫理事件動搖高教體系，讓學歷貶值，也影響國家的人才培育。

（作者是台北大學教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書