自由廣場》嚴審學位論文 杜學歷通膨惡化

◎ 汪志堅

報載某國立科大指導教授收錢請人代筆學生論文，並護航學生取得學位，敗壞學倫之巨，令人瞠目。

二○二二年選舉期間，藍綠白跨黨派都有政治人物涉入抄襲風波，讓公眾察覺事態嚴重。甚至有議會議長以國小學歷跨級就讀在職碩士班，寫出高專業的醫學領域論文，但被發現是抄襲而撤銷論文。抄襲案涉及的學校，從頂尖學府台灣大學到各等級公私立學校都有，顯示整個碩博士教育有檢討必要。

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抄襲論文的情況，在抄襲軟體比對的強力偵測之下，逐步獲得舒緩。但國小畢業為何能讀碩士班？這是因為用同等學力入學。俗稱為吳寶春條款的同等學力入學是教育部美意，原先目的是讓吳寶春這類在國際上展露頭角的成功人士，也有進修的機會。但各校招生困難，面臨生源不足，常把願意入學的學生以各種理由定義為「傑出人士」，這條款就成為漏洞缺口。但在教育部檢討調整下，已逐步解決。

本以為這些問題都已解決，但這次發生指導教授直接收錢轉介其他學生代寫，令人驚訝萬分。因為是代筆，而非抄襲，軟體無法偵測，指導教授可能覺得萬無一失，而肆無忌憚。本案顯示少數老師的學倫敗壞，已到令人髮指程度。痛定思痛，各校務應嚴格把關學位論文，避免學歷通膨惡化。倘不嚴肅處置，將致劣幣驅逐良幣，學生會趨之若鶩尋覓允許代寫論文的老師指導，而認真的老師反而不受歡迎，讓後者心寒。

有人認為釜底抽薪之計是取消碩士論文，改以技術報告取代，但技術報告同樣有抄襲與代寫的可能性，若技術報告也抄襲，難道順帶取消技術報告？這明顯是鋸箭法，不高明。

碩士在職專班較高學費以及較高鐘點費，使得在職專班成為挹注學校經費與提升老師待遇的捷徑。高額的鐘點費，讓某些老師傾向於支持寧濫勿缺的寬鬆入學標準，並不斷放寬課業與論文的標準，導致學歷通膨惡化。要避免學歷的通膨，重點在於嚴格把關，不要讓在職班變成化外之民，而是要堅持品質。

在職班的授課內容，可以更為實務，但不代表可以草草混過，更不可利用大量的參訪來代替授課。在職專班所撰寫的論文或技術報告，可以是實務導向，但不代表可以抄襲、代寫、或是低品質。在職專班的經費，可挹注學校發展，但不可變成學校或系所的小金庫，應成為學校總體經費運作的一部分。老師可因假日上課而獲得額外津貼，但授課時數應合併於正常授課時數計算，且鐘點費金額不應過高，避免老師想要額外鐘點收入，而討好在職班學生，不敢在課業上面要求。

許多學校的研究所與在職班仍屬高品質，許多老師也認真指導論文。但少數老師不當行為，已令杏壇蒙羞。制度上務必進行調整，以避免層出不窮的學術倫理事件動搖高教體系，讓學歷貶值，也影響國家的人才培育。

（作者是台北大學教授）

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