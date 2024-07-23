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自由廣場》反思《絕望者之歌》 的資本主義困境

2024/07/23 05:30

◎ 陳嘉霖

川普副手范斯所著《絕望者之歌》描寫美國白人工人階級的困境，揭示了資本主義結構中的深層問題。經濟不平等和社會流動性下降，使許多人陷入絕望和無力改變命運的泥淖中。這一現象並非孤立，而是資本主義系統性缺陷的表現。

面對這些挑戰，我們需要重新思考並創造一個「結社豐厚」的公民社會，「草根民主」正是解決資本主義問題的有效途徑。下從經濟、政治及社會三層面討論。

創新的草根民主 可當解方

傳統的資本主義模式強化階級複製，導致富者愈富。經濟民主則提供了一條可行的道路，幫助底層勞工從無止境的剝削中解放出來。例如合作社、社會團結經濟等可以重新分配經濟權力。以台灣司馬庫斯部落的合作社為例，集體管理資源和共同決策，成功實現了經濟自主和社區繁榮，促進偏鄉的繁榮，回應《絕望者之歌》中所描繪的階級翻轉困境。

政治民主強調社區層級的參與式民主，挑戰現行的代議政治體系。傳統的精英政治往往使普通民眾的聲音難以被聽見，政治權力集中於少數人手中。以巴西「愉港」的參與式預算為例，市民可直接決定公共資金的使用方向，提高決策的有效性。《絕望者之歌》中的精英政治問題，正可通過這樣的參與式民主來化解，讓每一個人的聲音都能被聽見。

現代資本主義削弱了社區意識和人際信任，使民粹主義興起。社會民主主張更多的社會賦權，重建信任、社區意識與人群的連帶關係。以台東池上鄉為例，推動秋收稻穗藝術節、社區支持農業（CSA）和農業合作社，成功促進了人際互動和社區連帶。不僅改善了經濟，還加強社區凝聚力。《絕望者之歌》中描繪的民粹與不信任問題，可通過重建社區意識來解決，塑造一個充滿信任的社會。

資本主義固有的結構性問題，需要我們以創新的草根民主形式來應對。經濟民主、政治民主和社會民主，正是破解問題的三大關鍵。透過這些具備「解放性」的替代方案，創造一個「結社豐厚」的公民社會，讓每一個人都能享有平等的機會和美好的未來。

（作者為台灣韜略策進學會、大學助理教授）

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