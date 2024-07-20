自由廣場》良心都被狗喫了嗎?／兩任北市府忙選舉 幼童性侵無人問

◎ 陳啟濃

台北市幼兒園園長之子性侵幼童案，檢視各事件發生時間點，可以發現這是「被政治耽誤的性侵案」，前後兩任市長暨市府團隊都難辭其咎、愧對良心。

黃珊珊日前開始甩鍋，不小心透露性侵個案發生時負責業務的是蔡炳坤副市長，但蔡炳坤卻在2022年7月11日就腦出血住院治療，而由當時擔任副市長的黃珊珊接手督管其教育業務。在2022年7月第一個個案通報後，黃珊珊未確實負起應盡責任，亦未按教育部指示，直接成立調查委員會並令行為人停職。

請繼續往下閱讀...

事後黃珊珊應該是忙於她的市長選舉，沒有交辦性侵案的處理。當時的柯文哲則是忙著做他的總統夢，整個市政出現重大漏洞疏失，他也無心過問督導。等到2022年12月25日蔣萬安上任，可憐的幼稚園兒童，仍繼續受到這頭狼師蹂躪，直到2023年7月市政府才針對行為人停職調查。

重大性侵案居然拖了一年多才處理，預算最多、首善之都的台北市政府，市長與團隊沒有好好處理就卸任了，上任的也拖了數月才處理。政客在乎的只是他們的選舉與政治前途，多少幼童慘遭性侵的顫抖與暗夜恐懼，他們有誰在乎？

蔣萬安出面道歉了，但是後續有何具體作法，對市府團隊有何指示，都沒有。監察院也該出面調查了，從案發第一時間開始，所有該負責的市長與市府團隊，不論哪一任，都要給予應得的行政處分。否則往後地方首長與主其事者發生事情只要擺爛，事件後只要鞠躬道歉，一點該負責任也沒有，這又是哪門子的民主政治？光握權力卻不必負責，這太荒唐了。

（作者是政治評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法