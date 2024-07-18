自由廣場》從「口水特調」事件看青年偏差行為

◎ 林政武

知名連鎖手搖飲店員不滿顧客在打烊前下單，憤而做出「口水特調」飲料還錄影上傳，引發軒然大波，該店員事後在個人社群發出的聲明，感覺無悔意，甚至說都已經道歉了，你們還想怎樣？如此價值觀偏差，實在超乎想像。

就事論事，打烊前有顧客下單，若會影響下班，不要接單就好；反之，上班時間領錢做事天經地義，就算有再大的情緒，都應循正常管道解決，把怨氣發在客人身上，是壞；把它錄影po網路，則是蠢。分店聘僱一個又壞又蠢的員工，未善盡督導之責，害總公司商譽受損，下場則是受連帶懲處之累，被勒令停業，終止合約。

請繼續往下閱讀...

日本的迴轉壽司事件，日本高中生舔醬油瓶，一口舔掉了總公司一百六十億圓的市值，就算用少年的餘生來賠償，對整個公司的損失也是杯水車薪，儘管如此，母公司仍採取法律途徑，目的就是要遏止類似惡搞行為重演。台灣日前發生女大生將寵物守宮放進醬油碟，如今又爆發「口水特調」飲料事件，這些年輕人的動機都不是報復特定對象，而是為了好玩、想po網炫耀、甚至不知行為違法。

我常鼓勵學生要勇於挑戰體制，不要當太乖的學生，但前提是不能違法，也不能給別人帶來困擾，所謂的教育，是畢業許久後，仍留駐心裡的素養，最基本就是分辨別何事能做、何事不可做。

年輕人的愚蠢行為，在家會被父母責罵，在校頂多被記過，出社會卻要面對法律制裁，我們常說做錯事不可恥，可恥的是犯重複的錯誤，現在或許要再加一句，最可悲的是做錯事，還拍成影片po網，渾然不知自己錯在哪裡。

（作者現職國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法