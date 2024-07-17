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自由廣場》青年住宅政策應以租代買

2024/07/17 05:30

◎ 魏世昌

閱讀貴報讀者投書「新青安貸款政策與打房政策是否矛盾？」一文，筆者也有話要說。

筆者認同，造成目前房價上漲因素眾多，如經濟好轉、股市榮景、通貨膨脹、台商回流、資金寬裕等，甚至政府近年趁著房價上漲，大舉把公有地拿出來標售，也在助漲房價，新青安貸款只不過是其中一項因素而已。社會不該片面歸咎於新青安政策，而全面抹煞了實質幫助到年輕人購屋的效應。

然而水能載舟，亦能覆舟。新青安熱潮，讓年輕人樂觀以為是購屋的好時機，如今在房價高點獎勵年輕人買房，恐陷入風險戶。數據顯示，全台房貸每戶每月平均負擔約四萬一千元，但受薪者經常性薪資僅四萬六千元，房貸負擔非常沉重（不讓房貸成為生活的負擔，最理想的情況是：每月房貸本息攤還的金額不要超過家庭收入的三分之一）。新青安房貸戶貸款一千萬元，繳四十年，本息總計負擔一千五百五十萬元債務。這期間若遇失業、生病及意外，無力清償房貸，遭拍賣抵債，更加悽慘。

政府對青年的住宅政策，仍應以落實「以租代買」為優先，而不是提高優惠貸款額度鼓勵購屋。因為買到高價房子，反而是害了他們，使他們當更久的房奴。這使我想起，日前聯電創辦人曹興誠演說時，聽眾提問，指自家小孩因買不起房而不想投給執政黨，怎麼辦？曹興誠回答，買房是最差勁的理財，會套牢一生，自己五十歲前沒有房子，呼籲年輕人賺錢要投資自己。

總體而言，新青安房貸方案初衷是好的，但在實施過程中面臨防範人頭戶、轉租等挑戰。如何幫助真正需要的購屋需求、確保政策不被濫用，是政府和金融機構需共同努力解決的問題。而年輕人購屋還是得衡量自身的經濟及還款能力，不要太過度樂觀。

（作者是工程師）

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