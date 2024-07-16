自由廣場》保障健保點值一點一元 非長遠之計

◎ 葉昱呈

日前，立法院針對在野黨立委提出的健保點值一點至少一元、每點平均點值不得低於○．九五等提案，進行黨團協商。賴清德總統則表示健保點值一．一元看似簡單，但可能會破壞目前健保制度，衍生民眾健保費用增加、增加醫療浪費等後遺症，對此，筆者深表贊同。

按全民健保的設計是一種互助的社會保險，即「有錢的人幫助沒錢的人，健康的人幫助生病的人」，著重在追求社會公平。因此，台灣自實施健保制度以來，解決很多過去因貧病無力就醫的社會問題，也曾是台灣引以為傲的社會安全制度，但不可諱言，隨著物價上漲、醫療技術的突飛猛進及新藥不斷的問世，目前的健保制度也有許多需要改進之處，包括醫師、護理師、藥師等醫事人員之職場工作環境及薪資待遇，都有很多需要改善的空間。

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問題是，若修法全面性的保障健保點值一．一元，將形同廢除總額制度，且可能誘使醫療院所衝高醫療量能，更何況基層診所、醫院及各科別之間長期存在分配不均問題，若僅從調整點值著手，只能說是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，並無法根本解決諸多潛在問題，個人認為唯有建立合理的支付標準，讓醫療院所不致衝量及讓使用者合理付費，方為長遠之計。一旦貿然廢除總額精神，破壞現有健保制度，反而易讓健保財務陷入困境，甚至入不敷出，而造成健保破產的危機，則絕非全民之福，實不可不慎！

（作者是衛政公務員）

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