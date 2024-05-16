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自由廣場》罔顧台灣人健康 還想騙「一家親」？

2024/05/16 05:30

◎ 蔡敏雄

今年世衛大會（WHA）將於五月廿七日在瑞士日內瓦舉行，雖然，美國、歐盟等國力挺我國以觀察身分參與，但中國阻撓，確定再度無緣參加。中國表示，「台灣要參加世界衛生組織（WHO），必須按照一個中國原則，這也是聯大第二七五八號決議和WHA廿五．一號決議確認的根本原則」、還蠻橫強調「台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加WHA」。遭我方回嗆，「中華民國是主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，是國際公認的現狀。外交工作是我國主權行使，它國無權置喙」。

美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）在日前發表報告指出，中共曲解濫用聯大二七五八號決議，與其「一中原則」混為一談。藍墨客強調，我們要共同反對中國對聯大二七五八決議的曲解。讓世界各國知道他們可以保持，或發展與台灣關係。他還指出中國扭曲聯大二七五八決議也是為了孤立台灣，限制台灣有意義參與聯合國體系，或其他國際組織。

將帶領立法院視導團與衛福部宣達團，前往日內瓦的國民黨籍立法院副院長江啟臣表示，要讓世界知道，爭取加入WHO在台灣是不分朝野的目標。若能參與國際組織，將有機會形成新的溝通管道，有助緩解兩岸關係。江副院長有此構想，何不先請國民黨自誇能與中國對話交流的馬英九與傅崐萁，看看能否與罔顧台灣人民健康權益的中共溝通，還是馬、傅赴中「朝共」和平之旅的「兩岸中華民族血農於水」、「兩岸一家親」，只是欺騙台灣人民的統戰口號？

（作者為小兒科醫師）

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