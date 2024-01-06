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自由廣場》抱殘守舊的憲法如過期口罩

2024/01/06 05:30

◎ 王國論

按理而言，先有國家，而後才制定頒布憲法，是而凡是創立或加入這個國家的人民，豈有不認同憲法之理；但憲法須與時俱進，豈可抱殘守缺，此猶如一片過時的口罩，不但無效，不能保命，有時還會悶死人。

美國憲法制頒於四輪馬車年代，現在已是太空梭、IT世代，如沒有透過解釋法理來適用，美國會有今天？這是任何一個習法者，進入公法世界的ABC；同理，中共的「人民」憲法，現在竟遍地「走資」豈不荒唐，如硬要削足適履，削棄讓中國榮景的「資本」，中國將回石器時代。

就此而言，民主臺灣已來到這個時代，李前總統增訂憲法的臨時條款，中共這個要消滅臺灣的政權，當然急得跳腳，更何況接續的阿扁總統道出了一邊一國的實話；而指罵台獨的是中共，臺灣沒有人會去說民主先生、阿扁總統台獨，但他兩人絕是過格的「務實政治工作者」。

當然，在臺灣有一群中共的同路人，老共怎麼說，它就牙牙學語，跟著指罵「台獨」；但如果台獨如此可怕，你老兄出來選「台獨總統」幹嘛，不是自我矛盾！聰明如柯痞，當然贊成「維持現狀」！「理性」識時務如柯痞，它當知被過時口罩悶死的滋味。

所以，政治工作者必須是個務實的工作者，解讀憲法豈可戴著有色眼鏡？此為何誤認民國36年前的憲法才是憲法，然後又跟已經被中共宣布死亡的「一中」連結，豈止是災難，是自尋死路，是沒有明天的政治工作者的窮途末路。

所以我認為「信賴」有理，當然「有琴（情）」相挺，希望臺灣人要更務實一點，不僅「尋找大兵」，還要「喚回英粉」，否則臺灣會沒有明天。

（作者是律師）

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