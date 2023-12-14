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自由廣場》親中也沒用 台灣作家遭中共判重刑

2023/12/14 05:30

◎ 吳哲文

台灣出身、號稱中文玄幻武俠小說界重要作家，作品不乏成人橋段，在台灣曾名噪一時的羅森，將其事業重心移往中國，並遷居中國廣東珠海，經營小說網站多年後，因涉嫌非法出版及製造販售所謂淫穢物品等罪，遭中國逮捕、遭判刑十二年半，現正服刑中的消息，原本只是從中國遊戲網站NGA等處，向台灣批踢踢相關類版等同好聚集地逐漸傳開的傳聞，經台灣家屬向海基會求助、及中國國台辦記者會宣布而獲證實。

羅森在台灣時就毫不掩飾他認同中國的傾向，甚至還說「如果中國解放軍侵台，『誰來我也都投降』」、「將『中國網友聲援NBA火箭隊、焚燒五星旗抗議中國當局後被捕』一案，評價為『求仁得仁』」，導致他被捕的傳聞傳開後，台灣網友多半不同情其遭遇，甚至以「求仁得仁」反諷。

從羅森案例得知，只要踏進中國的實效控制範圍，不管你如何向中國表忠獻媚終究一場空，在中國流於人治，執法可預測性及穩定性不若境外國家、常流於恣意操作該國法律的解釋適用，更不乏管制出版自由的各種惡法，某些遊走在地下或灰色地帶的營利行為，過去中國或可裝作沒看到（或者該說放長線釣大魚？），一旦中共要收緊意識形態管制、而地方黨政當局想透過查抄個人財產以填補財政時，中共終究會「殺豬好過年」，羅森如今的處境，可說是中國的惡與他個人的利令智昏所共構的結果。

台灣人面對二○二四年中華民國總統.立委大選的關卡，應珍惜選擇生活方式的權利，透過選票來守護雖不完美、但猶能自己決定生活方式，倘若用選票將自己的未來鎖進中國的路徑，則從香港處境來看，未來台灣大有「每個人都會成為羅森」的機會，屆時後悔已來不及！

（作者從事服務業、兼業作家）

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