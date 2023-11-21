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自由廣場》從接見歐巴馬到求見拜登，習近平前倨後恭

2023/11/21 05:30

◎ 林逸民

過去歐巴馬訪問中國時，習近平處處刁難、給歐巴馬穿小鞋，甚至故意不給迎賓紅毯階梯，更阻撓記者，中國人員傲慢宣稱是自己地盤。歐習會是習近平當東道主，才能這樣處處耍威風。

事隔七年，如今習近平放棄「主場優勢」急著到美國求見拜登，拜習雙方對談，習近平一改過去動輒恐嚇不惜動武的習慣，向拜登輸誠，對於國際情報各方傳言稱中國準備在二○二七年或二○三五年武力犯台，習近平矢口否認，稱根本就沒有這樣的計畫，沒有人向他提過這種計畫。

早前，拜登本身也曾經「失言」表示中國沒有能力侵略台灣，當時還引起中國憤怒，如今輪到習近平自己承認。事實上，正如拜登所言，中國軍事上沒有能力侵略台灣，過去習近平以為可以，但如今他也面臨四面楚歌。

全球疫後經濟復甦，各國都處於勞動力短缺，通貨膨脹因而升息，只有中國百業蕭條，因少子化，青年人數遠少於過去，青年失業率卻還高到不敢公布，有學者估計實質可能達到近半，房地產問題無法解決，牽連地方破產發不出薪水，中美貿易戰更讓製造業全面熄火，內需消費也急凍。

更因氣候變遷，颱風侵襲直達東北，中國糧產受到重大損害，經濟蕭條的同時，民生物價還在上漲。中國人民生活已經在崩潰邊緣，若此時中國還要挑起戰爭，恐怕自己內部先全國暴動。這是即使「戰狼」如習近平，也不得不去找拜登低頭的原因。

拜登對此向習近平耳提面命，強調「台灣海峽和平與穩定的重要性」，包括要尊重台灣民意，不可干預台灣選舉，拜登同意不尋求美國在貿易上與中國脫鉤以及「恪守一個中國政策」。關鍵在於，美國屢次的國會與政府發言，早已清楚的闡明，美國當前的「一個中國」政策是—世界上只有一個中國，就是中華人民共和國，台灣是台灣，不屬於中國。

中國日暮途窮，無心也無力犯台，台灣只要強化備戰，緊靠盟友，和平穩如泰山。美國更已經幫台灣為「一個中國」解套，但是，台灣若繼續死抱著「中華民國」，英文國名就自稱是中國，自己陷入「一個中國」的框架中，那盟友也無能為力。正如出埃及的猶太人民失去信仰，導致迷失無法抵達應許之地。

過去李登輝先生以摩西自比，台灣新任的領導人，要能夠擔當約書亞的責任，勇於領導台灣人踏上正確的道路。該是台灣向國際表明自決獨立的意志，擺脫「中華民國」這個空殼的時候了。

（作者為福和會理事長）

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