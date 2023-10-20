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社論》別當中共的「馬」前卒

2023/10/20 05:30

前總統馬英九最近在美國大學演說，指包括美國在內，對台灣友好的國家，應鼓勵台灣執政者開始和談，不是鼓勵執政者走向台灣獨立，甚至要將台灣變成第二個烏克蘭。他指兩岸關係也不同於俄烏關係。俄羅斯和烏克蘭是兩個獨立的國家，而台灣和大陸不是。他並質疑部分美國人士意圖「把台積電當武器」、「把台灣當戰場」，甚至介入台灣選舉的國會議員，「台灣人都非常不歡迎」，美國政府也應對此嚴正表態。前任總統「告洋狀」，批評美國政要介入大選，並把美國對台灣的安全與軍事支持，反控是把台灣「武器化」。馬還脫離國際認知，否定台灣是獨立國家、兩岸互不隸屬的政治事實。話說穿了，就是「疑美論」的再包裝，一古腦兒充斥著大中國意識形態，阻礙台灣的國際化道路。

台灣充斥許多莫須有「疑美論」，馬到美國繼續誤導視聽，要美國人不用太幫台灣，還要美方當促談者，逼台灣「被和談」。這其實是排除美國平衡台海的最重要角色，並破壞台美關係，對北京是最為有利。中國正提高軍事威脅強度，一中架構的談判，猶如被對方槍抵著頭硬坐下來。莫說毫無和平、對等可言，更是自毀國格，把我們推向促統火坑。台灣總統與立委選舉激烈，對岸介選一波接一波，包括最近威脅台商不得參加海基會辦的投資台灣考察活動，阻台商回台加碼，要其政治表態。反觀我們馬前總統，不指責北京介選，卻反控美國友台作為，這般顛倒黑白、是非不分，堪稱中共的最佳工具人。

美國政府數度強調，「不會在台灣大選中選邊站，也反對外部勢力干預選舉」。國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲先後訪美，都獲相當規格對待，即使民進黨總統參選人賴清德以副總統身分過境美國，美方亦沿用我國高層訪美慣例。美國對台灣朝野公平看待，這是相信我們民主，並考量長遠的台美關係。只見了誰，而沒見誰，才是介選。正在台灣的美國在台協會主席羅森柏格，會晤朝野政治領袖，沒有大小眼之別。再看中國，從我們一九九六年總統民選，公然武嚇，脅迫台灣人不能選誰，或只可選誰。專制政權視民主如兒戲、工具，無法理解與尊重他國民主，甚至利用民主的開放過程，輸出各種威脅利誘，操弄他國選舉。至於台灣，則是中共最大介選實驗場。我們只要看看，哪些政黨高層赴中，被北京策動拉攏，另方面，境外勢力介選的司法案件，涉案者都是支持哪些政黨或政治主張者，即能了然這反民主圖謀。

面對中共介選，我們若能一致對外，威權勢力滲透必然有限。不過，中國除了運用傳統的介選手段，這幾年隨著社群網路等興起，台灣內部也出現協力者，幫忙傳播對中共有利言論，這類認知作戰的亂台路徑，往往在我們舉行重要選舉時，達至高峰。其中若干錯假訊息經由中共內部大量製造後，轉至台灣擴大發送。今年情況更進一步，一些打擊民進黨政府的錯假訊息，例如台美合作製造生物戰劑，「Lin bay好油」恐嚇事件，製造者來自台灣的媒體、粉專，雖然最後證明都是錯誤內容，但已流傳一段時間，才由對岸接力，國人辨識不易。馬英九說法也是，指控美國政要介選，卻不論中共，這與假訊息無異。對北京而言，「台灣地區前領導人」都這樣講了，等於是宣傳範本。中國近期因內部社經情勢，而以維穩為主，但我們反而幫著生產假訊息，為其認知作戰助攻，這般裡應外合，絕非民主常態。

國際情勢趨於複雜，以色列遭哈瑪斯組織恐攻而反擊報復，以巴衝突再起。外媒透露美國最新軍援將涵蓋烏克蘭、台灣、以色列等國，正說明台美之間同盟關係。不過，我們內部屢屢出現附和中共之流者，操作疑美論傷害兩國互動，政治軍事如此，就連經貿交流也擋。二十多年前高科技業者到中國投資興建晶圓代工廠，鼓吹是自由開放，管制就是鎖國。現在台積電赴美設廠，就抹黑說「掏空台積電」；但當台積電要在國內設廠，藍營執政縣市又未能積極解決問題導致計畫喊卡，說要把企業留住卻又留不住，可謂自相矛盾。此外，在野方面還以食安為幌子，攻擊美豬政策，一如先前反對美牛進口，就是不讓台灣擴大與美國等國經貿合作，一味把我們鎖進一中市場。從被動接收假訊息，到主動製造誤導國人，裡應外合，既是介選，也是向北京充分表態，還真像是「馬前卒」。

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